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вторник, 31 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 31 декабря: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 31 декабря: чего нельзя делать в этот день
Будьте осторожны с обещаниями. Не слишком хвастайтесь собственными успехами. Фото: astrozodiac.net

31 декабря, последний день старого года, желательно прожить спокойно. Никуда не торопитесь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от тех дел, которые трудно даются. Уступайте. Не пытайтесь достичь желаемого несмотря на все препятствия, - говорит астролог. - Не отправляйтесь в этот день на поиски счастья вдали от дома. Это путешествие не будет удачным. Будьте осторожны с обещаниями. Не слишком хвастайтесь собственными успехами. Вы можете навлечь на себя ряд неудач".

Овен

Умейте рассчитывать свои расходы. Тогда на все необходимое денег хватит. Не рассчитывайте на материальную поддержку со стороны родственников. Проведите вечер в компании друзей вместе с женой или мужем. Непринужденное легкое общение оживит ваши отношения.

Телец

Из-за нехватки средств вам не удастся осуществить все необходимые выплаты. Вы хотели бы большей открытости в отношениях с партнерами. Учтите их преданность вам.

Близнецы

Содержится стабильная ситуация. Хотя вряд ли это вас удовлетворит. Сделать значительный шаг для улучшения своего материального положения вы пока не сможете.

Рак

Существенных изменений к лучшему не предвидится. Ваша экономика потребует посторонней поддержки. Не используйте кредитных карточек.

Лев

Узнайте больше о предпочтениях и интересах любимых. Без этого трудно будет построить долговременные отношения.

Дева

Важнейшие финансовые дела перенесите на вечернее время. Не играйте в азартные игры. Выигрыша не будет. Отложите покупку бытовой техники.

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Весы

Будьте осторожны с чужими вещами. Вы можете повредить их. Не берите на себя ответственность за общественную кассу.

Скорпион

Поддерживайте гармонию в отношениях. Не позволяйте беспочвенным сомнениям портить вам настроение.

Стрелец

Вас ждет финансовый успех. Воспользуйтесь возможностью улучшить свое материальное положение. Не гонитесь за сверхприбылями. Хорошее время для интима.

Козерог

Не ждите безумной страсти со стороны любимых. Они мечтают о спокойном отдыхе. Создайте для них уютную атмосферу.

Водолей

Не планируйте на этот день переговоров по финансовым вопросам. Результаты встречи не удовлетворят вас. Осуществляйте только необходимые покупки. Вас будут привлекать романтические приключения. Выбирайте себе для участия в них надежных спутников. Не теряйте чувство реальности.

Рыбы

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Хватит на все праздничные прихоти. Можно позволить себе внеплановые расходы.

За 2 дня до Нового года удастся переделать дела, которые откладывали весь декабрь. Чем удивит первая неделя 2020 года.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
декабря

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