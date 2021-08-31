Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 567
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 630
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1008
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 954
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6291
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11250
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 909
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1755
Фото
Все фото
6
11
16
5
12
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Сегодня именины празднуют только мужчины. Как поздравить
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
Шоссе идет под воду, караван мигрантов и празднования рождения Кришны: понедельник в фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
В Киеве почтили погибших защитников Украины - эксклюзивные фото
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Кличко открыл Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом
Видео
Все видео
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
28 августа день ангела у обладательниц единого имени - его больше иных почитают христиане
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 846
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 999
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1611
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1224
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 585
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 07:02

Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета

  Комментировать
Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета
Чаще чередуйте работу с отдыхом. Фото: pixabay.com

31 августа - один из самых трудных дней лета. Резко повышается аварийная опасность на дорогах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Разрушаться постройки. Будут ломаться машины и механизмы. Чаще всего это будет происходить в результате ошибок. Люди плохо будут переносить духоту. Сосредоточиться на работе – трудно. Начнет беспокоить головная боль. Обострятся сердечно-сосудистые болезни. По возможности откажитесь от тяжелой работы. Избегайте длительного пребывания на солнце. Чаще чередуйте работу с отдыхом. Последний день лета приготовил сюрпризы для Близнецов, Дев и Скорпионов. Почувствуете себя победителем. Поступят премии и подарки, на которые не надеялись".

Овен

Воспользуйтесь возможностью заметно повысить свои доходы. Ваши усилия не будут напрасными. Только не стоит запускать новых проектов.

Телец

Этот день принесет разочарование. Ранее заключенные финансовые договоренности могут быть разорваны. Поступление денежных переводов задержится. Экономьте.

Близнецы

Увеличивается список необходимых затрат. Сверхплановых доходов не предвидится. К зарплате несколько дней придется подождать. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях.

Рак

Финансовые предложения будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Лев

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Будьте осторожны. Особенно при проведении расчетов. Не допустите переплаты за услуги сервисных служб.

Дева

Ситуация остается стабильной. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Храните баланс между доходами и расходами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето прощается: астролог удивила прогнозом на 30-31 августа

Весы

Заметных проблем с деньгами не будет. Однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных телефонов.

Скорпион

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Деньги могут быстро закончиться. Отложите приобретение компьютеров на потом.

Стрелец

Дефицита средств не будет ощущаться. Но и избытка денег не будет. Большую прибыль принесет посредническая деятельность. Вечерние покупки будут удачными.

Козерог

Удачный день для решения финансовых проблем. Пусть мелкие препятствия не останавливают вас. Настойчивые получат достойное денежное вознаграждение в конце дня.

Водолей

Деньги будут идти в ваши руки. Люди начнут охотно способствовать росту вашей прибыли. Не позволяйте себе лениться. Вкладывать средства в техническое оснащение своего бизнеса не время.

Рыбы

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень доходов будет расти. Особенно если вы сможете заручиться поддержкой шефа.

Астролог рассказала, на кого осенью ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 21871
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11
 Просмотров: 12591
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 9792
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 8685
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 7578
Общество
Погода поразит украинцев в последний летний день
Погода поразит украинцев в последний летний день Просмотров: 153
Турция ввела новые правила для невакцинированных туристов
Турция ввела новые правила для невакцинированных туристов Просмотров: 360
Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты
Сьогдни отмечают лошадиный праздник: главные обычаи и запреты Просмотров: 117
В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19
В ЮАР нашли новый опасный штамм Covid-19 Просмотров: 333
Церковный праздник 31 августа - сегодня молятся братьям, которых похоронили заживо
Церковный праздник 31 августа - сегодня молятся братьям, которых похоронили заживо Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Испытали атомную бомбу
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Голосов: 57041
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть