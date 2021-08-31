Гороскоп на 31 августа: какие сюрпризы готовит последний день лета

Чаще чередуйте работу с отдыхом. Фото: pixabay.com

31 августа - один из самых трудных дней лета. Резко повышается аварийная опасность на дорогах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Разрушаться постройки. Будут ломаться машины и механизмы. Чаще всего это будет происходить в результате ошибок. Люди плохо будут переносить духоту. Сосредоточиться на работе – трудно. Начнет беспокоить головная боль. Обострятся сердечно-сосудистые болезни. По возможности откажитесь от тяжелой работы. Избегайте длительного пребывания на солнце. Чаще чередуйте работу с отдыхом. Последний день лета приготовил сюрпризы для Близнецов, Дев и Скорпионов. Почувствуете себя победителем. Поступят премии и подарки, на которые не надеялись".

Овен

Воспользуйтесь возможностью заметно повысить свои доходы. Ваши усилия не будут напрасными. Только не стоит запускать новых проектов.

Телец

Этот день принесет разочарование. Ранее заключенные финансовые договоренности могут быть разорваны. Поступление денежных переводов задержится. Экономьте.

Близнецы

Увеличивается список необходимых затрат. Сверхплановых доходов не предвидится. К зарплате несколько дней придется подождать. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях.

Рак

Финансовые предложения будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Лев

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Будьте осторожны. Особенно при проведении расчетов. Не допустите переплаты за услуги сервисных служб.

Дева

Ситуация остается стабильной. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Храните баланс между доходами и расходами.

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Весы

Заметных проблем с деньгами не будет. Однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных телефонов.

Скорпион

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Деньги могут быстро закончиться. Отложите приобретение компьютеров на потом.

Стрелец

Дефицита средств не будет ощущаться. Но и избытка денег не будет. Большую прибыль принесет посредническая деятельность. Вечерние покупки будут удачными.

Козерог

Удачный день для решения финансовых проблем. Пусть мелкие препятствия не останавливают вас. Настойчивые получат достойное денежное вознаграждение в конце дня.

Водолей

Деньги будут идти в ваши руки. Люди начнут охотно способствовать росту вашей прибыли. Не позволяйте себе лениться. Вкладывать средства в техническое оснащение своего бизнеса не время.

Рыбы

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень доходов будет расти. Особенно если вы сможете заручиться поддержкой шефа.

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