Гороскоп на 31 августа: как укрепить здоровье в последний день лета

Визит к стоматологу планируйте на пятницу и субботу. Фото: pixabay.com

31 августа одевайтесь теплее. Не провоцируйте цистит и простуду. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От купания в водоемах лучше отказаться, - говорит астролог. - Визит к стоматологу планируйте на пятницу и субботу. Сейчас этого делать не следует, потому что организм плохо отреагирует на обезболивающее. Уменьшите потребление сладостей. Пейте больше воды. Для тех, кто хочет укрепить здоровье в последний день лета, советую налегать на персики и малину, потреблять томатный сок, салаты с рукколой и базиликом".

Овен

Иногда будет возникать ощущение песка в глазах. Не планируйте на день длительной кропотливой работы. Не сможете выполнять ее качественно. Снижается острота зрения.

Телец

Больным гипертонией следует быть осторожными. Избегайте чрезмерной физической нагрузки. Не провоцируйте кризисных состояний.

Близнецы

Лечите запущенный кашель. Обеспечьте хорошую вентиляцию легких. Делайте зарядку. Проветривайте квартиру.

Рак

Чаще будут появляться синяки. Укрепляйте стенки сосудов. Полезным будет душ Шарко.

Лев

Ослабевают мышцы. Рекордных результатов во время тренировок не будет. Должно быть полноценное белковое питание.

Дева

После врачебного вмешательства состояние здоровья не изменится. Лекарства могут давать побочные эффекты.

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Весы

Хуже будут работать почки. Шлаки могут плохо выводиться из организма. Может быть интоксикация. Берегите себя.

Скорпион

Будете реагировать на изменение погодны. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе. Чаще делайте перерывы.

Стрелец

Контролируйте аппетит. Откажитесь от пирожных и перекусов между приемами пищи. Быстро будет набираться лишний вес.

Козерог

Не стоит начинать прием гормональных препаратов. Вы можете вызвать сбои в работе эндокринной системы.

Водолей

Будет меняться кислотность желудочного сока. Могут возникать проблемы с перевариванием пищи. Перейдите на раздельное питание. Не перегружайте желудок.

Рыбы

Хорошее время для профилактических оздоровительных процедур. Начните курс массажа. Пересмотрите режим дня.

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