Гороскоп на 31 августа: что нужно успеть сделать в последний день лета

В последний день лета заводите полезные знакомства. Примите приглашение на свидание. Фото: pixabay.com

31 августа придется принимать непростые решения под давлением обстоятельств. Это тяжелый день для руководителей и политиков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит пользоваться испорченными электроприборами и ремонтировать электропроводку в доме, - говорит астролог. - Позже через нее могут возникнуть аварийные ситуации. Окружающие будут особенно остры на язык. Не берите во внимание их критические высказывания в ваш адрес. В погоне за сенсациями люди будут выдавать вымысел за правду. Вы понемногу начнете выходить из кризисной полосы. Резких изменений к лучшему не будет. Точный расчет и умение сотрудничать с партнерами будут способствовать вашему обогащению. В последний день лета заводите полезные знакомства. Примите приглашение на свидание. Первая встреча подарит надежду на счастье. На женатых ждет романтический вечер".

Овен

Финансовые операции будут проходить с большими задержками. Удерживать положительный денежный баланс будет непросто.

Телец

Вы готовы будете пойти на определенные жертвы ради счастья любимых. Не теряйте головы. Помните о своих интересах.

Близнецы

Обещаниям руководства доверять не следует. Премиальных ближайшее время не будет. Не теряйте чувства реальности, когда планируете расходы.

Рак

Более удачно будут продвигаться дела под конец рабочего дня. Возможны лишние расходы при транспортных перевозках. Вкладывайте деньги в рекламу.

Лев

В вашем доме будет царить согласие. Проявляйте заботу о родных людях. Поинтересуйтесь их делами.

Дева

Желание новых ощущений вовлечет вас в неприятную ситуацию. Не следует флиртовать с малознакомыми людьми.

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Весы

Не обсуждайте личную жизнь с друзьями. Разговор будет неприятным для вас. Проблем не станет меньше.

Скорпион

Следите при заключении официальных соглашений. Отстаивайте свои материальные интересы. Остерегайтесь мошенничества.

Стрелец

Вечер и ночь этого дня будьте вместе с любимыми. Подарите друг другу радость интимного общения. Это лучший день для примирения.

Козерог

Надежды на повышение заработка окажутся напрасными. Увеличивайте интенсивность труда. Избегайте финансовых авантюр.

Водолей

Наметится улучшение финансовой ситуации. Однако нехватка денег еще будет ощущаться. Отложите операции с недвижимостью. Не делайте первые взносы в новые проекты.

Рыбы

Ваша финансовая политика нуждается в реконструкции. Подумайте над более эффективными способами заработка. Контролируйте движение денег.

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