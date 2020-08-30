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Гороскоп на 31 августа - 6 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени

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Гороскоп на 31 августа - 6 сентября: астролог удивила прогнозом на первую неделю осени
Хватает энергии и вдохновения, творческих способностей и креативного мышления, чтобы достичь своей цели. Фото: pixabay.com

Неделя с 31 августа по 1 сентября - один из самых удачных периодов осени. Обучение будет прибегать легко. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Учителя смогут заинтересовать учеников насколько, что жажда знаний продержится до конца учебного года, - говорит астролог. - Хватает энергии и вдохновения, творческих способностей и креативного мышления, чтобы достичь своей цели. Уверенно двигайтесь вперед и завершайте все начинания. Понадобится умение работать в команде. Находите способ тратить как можно меньше денег. Сбережения как никогда пригодятся. Строительство отложите до второй половины осени. Сейчас время разрушений ".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Хорошо будет вестись тем, кто умеет работать в команде. Те, что пытаться игнорировать потребности других и любыми методами вырваться вперед, скоро будут считать убытки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вы один из самых счастливых знаков на этой неделе. Даже недоброжелатели не помешают достичь своего, а наоборот будут толкать к победе. Успех на вашей стороне.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Жизнь подталкивает в правильном направлении. Приложите усилия, чтобы реализовать свой потенциал. Воздержитесь от соблазнительных предложений в магазинах. Потратите слишком много денег на вещи, которые не будете носить.

Рак (22 июня - 22 июля)

Остерегайтесь случайных знакомых. Они втянут в неприятности. Понадобится умение держать удар. Хорошо работает интуиция. Будут выручать люди, которым вы небезразличны. Не стоит рассчитывать на высокие доходы. Но на все необходимое хватает.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Будет преследовать тревога за будущее. В конце недели почувствуете себя уставшим. Гоните прочь пессимистические мысли. Деньги будут поступать вовремя.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Звезды будут вести в нужном направлении. За неделю переделаете такое количество дел, на которые раньше не хватало месяца. Правильно наметьте цели и уверенно двигайтесь вперед.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Это неделя открытий. Будет везти тем, кто знает, чего хочет. Тогда легче будет сделать выбор и двигаться по правильному маршруту. Если бегать от одной возможности к другой, пропустите все.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Это время испытаний. Будет достаточно сил, но не хватит терпения. Не идите на поиски пары. Берегите любимых. Это период, когда легко потерять тех, кого любите, и окружить себя людьми, которые впоследствии будут раздражать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будет вВозникать одна неприятность за другой. Придется держать удар и отбиваться от недоброжелателей. Жизнь серьезно испытывает вас, но это не повод терять оптимизм.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Наступает период внутренней борьбы. Из-за неуверенности в себе будете отказываться от удачных предложений. Определитесь, чем именно недовольны. Действуйте смело. В борьбе закаляется характер.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Экономьте деньги. Сейчас не время покупать все, что душа пожелает. Давление обстоятельств кажется невыносимой. Появится желание убежать от всех. Любые изменения в личной жизни не предвещают ничего хорошего. Надо учиться договариваться, а не избегать разговоров с любимыми.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Придется выбирать между работой и отношениями. Правильный выбор помогут сделать любимые. Конкуренты будут пытаться нажиться на ваших идеях. Не позволяйте себя обмануть. Отстаивайте свои интересы.

Синоптики рассказали, где и какой погоды ждать в первый день осени.

Автор: Gazeta.ua
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