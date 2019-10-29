Гороскоп на 30 октября: кому удастся улучшить материальное положение

Сны в ночь на 30 октября могут быть вещими. Фото: astrozodiac.net

30 октября будет преобладать боевой настрой и желание действовать. Результат не заставит себя ждать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Если хотите сделать что-то хорошее, не спешите, - советует астролог. - Заботьтесь о качестве. Потому что придется дважды делать одну и ту же работу. Не делайте что-нибудь вопреки желанию. Вы скорее испортите дело, чем удачно завершите его. Сны в этот день могут быть вещими. Улучшить материальное положение удастся Весам, Близнецам и Тельцам".

Овен

Улучшить финансовое положение самостоятельно не удастся. Но можно рассчитывать на материальную поддержку. Ее предоставят влиятельные люди.

Телец

Дополнительных доходов не ожидается. Но плановые поступления придут без задержек. Удачно будут проходить торговые операции.

Близнецы

Денег будет достаточно. Но не будет интересных предложений по их использованию. Подождите. Осуществляйте только необходимые выплаты.

Рак

Продолжается период потерь. Сведите к минимуму финансовый риск. Проведение важных денежных операций отложите до следующей недели.

Лев

Непорядочные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением финансов. Не укладывайте соглашений о долевых взносах в бизнес.

Дева

Деньги будут даваться нелегко. Их хватает только на ежедневные расходы. Хозяйничайте экономно. Не делайте долгов.

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Весы

Никакие внешние экономические факторы не будут влиять на ваш кошелек. Финансовое положение будет оставаться стабильным.

Скорпион

Позаботьтесь о сохранность своих средств. Не изменяйте основного направления деятельности. Это приведет к снижению доходов.

Стрелец

Темпы роста ваших доходов остаются невысокими. Учитывайте это при планировании будущих расходов. Пополните свои сбережения.

Козерог

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не пора. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Водолей

Отдавать людям в пользование свои вещи не следует. Они вернутся поврежденными. Не вносите задаток за недвижимость. Цены вскоре изменятся.

Рыбы

Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Вопрос дальнейшего распределения прибыли будет стоять остро.

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