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суббота, 30 октября 2021 07:00

Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой

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Гороскоп на 30 октября: как сделать эту субботу особенной и счастливой
Это дни воспоминаний. Воздайте уважение предкам. Вспомните лучшие родственные традиции. Фото: pixabay.com

30 октября не используйте водку для улучшения настроения. Вы легко можете попасть в неприятное происшествие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучше провести эти выходные за спокойными неспешными занятиями, – говорит астролог. – Разрешите себе делать только приятные дела. Тогда эта суббота станет особенной. Вы отдохнете и вернете в свою жизнь положительные эмоции. Отложите другие работы на понедельник. Это дни воспоминаний. Воздайте уважение предкам. Вспомните лучшие родственные традиции. Проявляйте милосердие к слабым и обиженным. Будьте щедры на добрые дела. Откажитесь от походов в казино или в ресторан. Поиски приключений могут привести к неприятным последствиям. Счастливчиками себя почувствуют Тельцы и Львы, Скорпионы и Козероги".

Овен

Когда приобретаете что-то, учитывайте качество и функциональность вещей. Отложите приобретение престижных вещей. Переплата за фирменный знак не оправдает себя.

Телец

Деньги будут поступать вовремя. Но их постоянно не будет хватать. Поищите постоянный источник финансового оттока.

Близнецы

Не отдавайте людям в использование свои вещи. Они вернутся поврежденными. Имейте запас денег на проведение ремонтных работ.

Рак

Ваши возможности ограничены. К тому же есть опасность потерь по невнимательности. Следите за кошельком. Забытые и потерянные вещи к вам не вернутся.

Лев

Вам будет везти. Поступят неожиданные доходы. Найдется нужный товар. И цены на него будут полностью удовлетворять вас.

Дева

Детские баловство испортит не только ваше настроение. Придется подсчитывать ущерб. Дополнительной прибыли не ожидается.

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Весы

Не стоит начинать ремонт техники или реконструкции помещения. Эти процессы затянутся надолго и будут поглощать львиную часть прибыли.

Скорпион

Поработайте в эти выходные. Следует приложить усилия для улучшения своего материального положения. Хорошая работа будет оценена по достоинству.

Стрелец

Дефицита денежных средств не будет. Но воспользоваться ими по своему усмотрению помешают внешние обстоятельства. Не обещайте людям финансовую поддержку.

Козерог

Неделя показалась удачной. Материальных проблем не будет. Позвольте себе отдохнуть от обыденных хлопот.

Водолей

С деньгами проблем не будет. Возможны неприятности на рынке и в магазинах. Вы можете приобрести вещи сомнительного качества.

Рыбы

Много средств пойдет на хозяйственные расходы. Придется ограничить себя в расходах на развлечения.

Астролог объяснила, для кого эта неделя станет самой счастливой.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
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