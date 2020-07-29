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четверг, 30 июля 2020 07:00

Гороскоп на 30 июля: что приготовил второй месяц лета на прощание

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Гороскоп на 30 июля: что приготовил второй месяц лета на прощание
В этот день будут разрушаться давние дружеские отношения. Будьте великодушны. Уступайте и прощайте ради сохранения дружбы. Фото: pixabay.com

30 июля карман будет пополняться медленно. Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. По возможности отмените служебную поездку. Она будет убыточной. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не доверяйте новым молниеносным идеям, - говорит астролог. - Энтузиазм их авторов быстро кончится. В этот день будут разрушаться давние дружеские отношения. Будьте великодушны. Уступайте и прощайте ради сохранения дружбы. Не завидуйте ближнему. Приобретение мебели и реконструкцию жилья отложите до следующей недели".

Овен

Мелочность не должна затмевать радости общения с милыми. Контролируйте себя. Не будьте быстрыми на замечания.

Телец

Финансовая ситуация очень сложная. Вы будете нести убытки даже при проведении мелких расчетов. Не ищите дешевого товара. Отложите поход по магазинам.

Близнецы

Этот день станет менее прибыльным, чем предыдущие. Выйти на более высокий уровень заработка пока не удастся. Вы будете не в лучшем настроении в течение дня. Не встречайтесь с людьми, на которых хотите произвести хорошее впечатление.

Рак

Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на природу. Наблюдайте вместе закат. Вашим отношениям не хватает возвышенности.

Лев

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировок. Вечером не оставляйте без присмотра свои вещи.

Дева

Поступят долгожданные деньги. Сумеете осуществить все необходимые покупки. Не стоит только выбрать бытовую технику. Не успеете насладиться ее работой.

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Весы

Не стоит путать дружбу с любовью. Влюбленные у вас люди обидятся на предложение остаться друзьями. Умейте вовремя смолчать на претензии родственников.

Скорпион

Не начинайте в этот день романтических отношений с малознакомыми людьми. Вскоре пожалеете об этом.

Стрелец

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары. Это будут выброшенные деньги.

Козерог

Карман не будет пустой. Но вас ждет ряд неоправданных расходов. Будут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Водолей

Не сумеете удержать любимых от неудачных шагов. Позвольте им поучиться на собственных ошибках.

Рыбы

Попробуйте проявлять большую гибкость в поведении с окружающими. Правда, произнесенная прямо в глаза, далеко не всегда уместна. Наживете недоброжелателей.

29 июля в Украину прорвался атмосферный фронт северного циклона Dana. Синоптики рассказали, как изменится погода до конца недели.

Автор: Gazeta.ua
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