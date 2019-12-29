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понедельник, 30 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 30 декабря: чем заняться за день до Нового года

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Гороскоп на 30 декабря: чем заняться за день до Нового года
Расскажите детям об их далеких предках. Учите их уважать свои корни. Фото: astrozodiac.net

30 декабря станет днем победы опыта зрелых людей над самоуверенностью молодежи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Идти на смелые эксперименты в этот понедельник опасно, - говорит астролог. - Прислушивайтесь к советам старших коллег. Используйте в производстве испытанные годами технологии. За день до Нового года лучше остаться дома и провести время с самыми дорогими. Вспомните семейные традиции. Посетите пожилых родственников. Расскажите им о своих проблемах. Вы получите мудрые советы. Расскажите детям об их далеких предках. Учите их уважать свои корни".

Овен

Прибыль понемногу растет. Можно свободно распоряжаться имеющимися средствами. Не одалживайте людям деньги. Они долго не будут возвращать их.

Телец

Наблюдайте за изменениями на рынке. Покупайте только необходимые вещи. Позаботьтесь о сохранность своего капитала.

Близнецы

В ваших карманах мало денег. Однако наиболее серьезные экономические проблемы понемногу отступать. Поступят перспективные финансовые предложения. Рассмотрите их.

Рак

Доходы не будут соответствовать вашим ожиданиям. Неблагоприятное время для приобретения дорогих вещей. Хозяйничайте экономно.

Лев

Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными. Не планируйте проведения сложных финансовых операций. Есть риск из-за ошибок в расчетах попасть под имущественную зависимость.

Дева

Проведите большинство важных денежных операций в первой половине дня. После обеда фортуна будет не на вашей стороне. Не позволяйте себя обмануть.

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Весы

Может ощущаться дефицит средств. Избегайте штрафных санкций. Не проводите ремонтные работы. Можно нанести вред помещению.

Скорпион

Расходы будут превышать заработки. Обратитесь за материальной поддержкой к родным. Не используйте кредитных карточек.

Стрелец

Смелые финансовые шаги дадут хороший результат. Назначайте деловые переговоры на обед. Отложите подписание имущественных поручений.

Козерог

Хорошего заработка не будет. Избегайте розыгрышей и игровых автоматов. Увеличивается отток средств. Не жалейте денег на нужды семьи.

Водолей

День потерь и ошибочных решений. Сведите к минимуму финансовую деятельность. Из-за семейных споров можно лишиться части собственного имущества.

Рыбы

Удерживайте разумный баланс между затратами и доходами. Не пора осуществлять смелые финансовые проекты. Партнеры не готовы к этому.

2020 год побьет все рекорды по количеству затмений.

Автор: Gazeta.ua
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