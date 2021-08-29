Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений

Счастливым будет чувствовать себя тот, кто нашел свое место в жизни. Фото: pixabay.com

Неделя с 30 августа по 5 сентября - время торопливых людей. Оставайтесь в гармонии с собой, не ищите способов кому-то угодить или понравиться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Счастливым будет чувствовать себя тот, кто нашел свое место в жизни, - говорит астролог. - Думайте своей головой. Не прячьтесь за авторитетами и не перекладывайте обязанности на других. Проходят напряжение и тревожность. Лучше всего дела пойдут в четверг. Время важных изменений произойдет в жизни Близнецов, Дев и Козерогов. Избавьтесь от лишних вещей в доме. Выставлять авто на продажу лучше в субботу. Быстро найдете покупателя".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Если планируете сменить место жительства, выбирайте услуги проверенных перевозчиков, чтобы не испортили вашу мебель. Новоселье справляйте в сентябре. Денег станет больше. Можно обновить технику.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Удачное время для замужества и венчания. Церковный брак укрепит вашу семью. Будет подводить память. Чтобы ничего не забыть, записывайте план на неделю.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не стоит покупать одежду в интернет-магазине. Прогадаете с цветом и размером. С любимыми помогут сблизиться дети. Не сидите под кондиционерами. Легко будет простудить уши.

Рак (22 июня - 22 июля)

Понравитесь собеседнику без лишних украшений. Не позволяйте конкурентам радоваться вашим неудачам. Соблюдайте правила безопасности на производстве. Настойчивые получат успех на выходных.

Лев (23 июля - 23 августа)

Денег в кошельке достаточно, но вы все равно будете пытаться заработать больше. Трудно будет после отпуска возвращаться на рабочее место. Будьте внимательны, можете забыть документы в банке, продукты в магазине или вещи в транспорте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ищите новые направления работы и разумно распоряжайтесь деньгами. Поступит солидная сумма вечером в пятницу. Обновлять гардероб лучше в четверг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 29 августа: чья жизнь превратится в сказку

Весы (24 сентября - 23 октября)

Бывшие возлюбленные попытаются нанести вред. Остаться друзьями после разрыва смогут единицы. Защищайте глаза.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удачно вложить сбережения в землю или недвижимость удастся в выходные. Поддержите детей и внуков, которые перешли в новый класс или школу. Улучшить самочувствие помогут кремы от варикоза.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Заметите, что отдалились от детей. Они будут многое скрывать. Вернуть доверие будет непросто. Раздражительность и беспокойство могут привести к бессоннице.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В неудобных ситуациях заручитесь чувством юмора. Не следует идти на собеседование и просить у шефа о повышении заработка.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Ищите компромиссы во время диалога с любимыми. Излишнее напряжение в доме вам сейчас ни к чему. Удачное время усыновлять детей. Легко будет собрать необходимые документы.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будут раздражать незавершенные дела. Запланировано на начало сентября осуществиться в октябре. Не игнорируйте головокружение и дрожь рук. Сходите к невропатологу.

В начале осени все вокруг будет раздражать и выводить из себя. Ниоткуда будут появляться преграды. Астролог рассказала, кого ждут высокие заработки и невиданный успех.