Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Фото: pixabay.com

30 апреля не стоит праздновать дни рождения. Это время покоя и тишины. Придерживайтесь поста, откажитесь от развлечений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В эту пятницу женщины будут выглядеть особенно привлекательными и могут этим воспользоваться, - говорит астрологиня. - Мужчинам следует быть осмотрительными. Не путайте личное и профессиональное. Давать обещания представительницам прекрасного пола рискованно. Дайте себе время на размышления. Девушкам не следует злоупотреблять мужским терпением. Не вызывайте ревности у своих партнеров. Так можно спровоцировать разрыв отношений. Овнам, Ракам и Козерогам сегодня надо отдохнуть. Наберитесь сил. Впереди период испытаний".

Овен

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сдачу на рынке. Остерегайтесь мошенничества.

Телец

Возможны серьезные финансовые потери. Сведите к необходимому минимуму денежные расчеты. Не оставляйте без присмотра свои вещи.

Близнецы

Дополнительного заработка не будет. Остается основной источник доходов. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Рак

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на выходные.

Лев

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными. Следите при оформлении финансовых бумаг.

Дева

Продолжается напряженное финансовое период. На премиальные не стоит рассчитывать. Потерянные вещи не вернутся к вам.

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Весы

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца весны.

Скорпион

Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Не покупайте новой обуви.

Стрелец

Денег мало. Поступление доходов задерживается. Немного подождите. Не пора покупать роскошные подарки любимым.

Козерог

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Водолей

Прибыли будут поступать небольшими суммами. Но отовсюду понемногу. Поэтому результатом дня вы будете довольны. На все необходимое денег хватает.

Рыбы

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Нельзя лениться. Не одалживайте денег.

В мае принимайте гостей. С ними придут интересные новости. Назвали знаки, чьи мечты начнут осуществляться.