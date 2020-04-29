Гороскоп на 30 апреля: кто попадет в любовный треугольник

Люди не будут придерживаться своих обещаний. Фото: pixabay.com

30 апреля не стоит стричь волосы, наращивать ногти и использовать новую косметику. Напомнит о себе аллергия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это неблагоприятный день для начала любых дел, - говорит астролог. - Люди не будут придерживаться своих обещаний. Сплетни и неприятные новости могут быстро распространяться, а необходимая информация напротив поступать поздно. Сделайте необходимые покупки утром. Воздержитесь от принятия окончательных решений по важным вопросам. Принимайте во внимание сложные внешние обстоятельства. Рыбы и Стрельцы рискуют попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. В конце победа будет на вашей стороне".

Овен

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Телец

Поступит только часть ожидаемой прибыли. Подождите с большими покупками. Вы с любимыми изволите тихого отдыха в конце дня. Проведите вечер вдвоем.

Близнецы

Офисная техника будет работать со сбоями. Не вкладывают средства в переоснащение рабочего оборудования. В отношениях с любимыми наблюдается романтическая нотка. Сохраните ее и в дальнейшем. Не сдерживайте проявления чувств.

Рак

Лучшее время для избавления от обременительных отношений. Они назад не вернутся. Принимайте такое решение сознательно.

Лев

Исключительно удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Они будут давать прибыль. Разделите с любимыми радость их побед. Интересуйтесь их планами на будущее.

Дева

Откажитесь от свидания днем. Ничем хорошим оно не закончится. Лучше встретьтесь с милыми вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех

Весы

Рассчитывайте на минимальную прибыль. Срочные расходы могут поглощать весь заработок. На карманные расходы денег почти не останется.

Скорпион

Умейте отделить домашние хлопоты от проблем на работе. Не несите в дом раздражение. Так вы можете случайно обидеть близких людей. Впоследствии начнете жалеть об этом.

Стрелец

Позвоните пожилым родственникам. Позаботьтесь о родителях. Они будут не в лучшем настроении. Могут нуждаться в психологической поддержке.

Козерог

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Прибыль не будет стоить этого.

Водолей

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте большинство денег на удовлетворение сиюминутных потребностей.

Рыбы

Вернитесь к рассмотрению старых имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Во многих регионах Украины 30 апреля ухудшится погода. Объявили штормовое предупреждение.