Гороскоп на 3 января: на кого ждут деньги и новые знакомства

Принятые в эту пятницу законы и подписанные приказы будут имет разрушительную силу. Фото: astrozodiac.net

3 января - опасное время для тех, кто склонен к депрессивным состояниям. Этот день заставит многих людей снизить деловую активность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не надейтесь на оперативное решение текущих задач, - говорит астролог. - Будет поступать информация об изменениях обычного порядка работы. Принятые в эту пятницу законы и подписанные приказы будут имет разрушительную силу. Не нужно заниматься расширением бизнеса. Позаботьтесь о защите своих капиталов. Заметно повышается аварийность на дорогах. Следите за рулем. Деньги придут в карманы Козерогов, Водолеев и Рыб. Новые знакомства ждут на Близнецов и Весов".

Овен

Часто могут возникать мелкие недоразумения во время общения с любимыми. Договориться помешает разница во взглядах на проблемные вопросы. Великодушно уступите.

Телец

Соблюдение всех финансовых обязательств становится обременительным для вас. Подумайте о возможности передачи части из них другим членами семьи. Ваши представления о достоинствах новых знакомых не соответствуют действительности. Подождите с приглашением на свидание.

Близнецы

В этот день ваши с милыми отношения могут стать особенно близкими. Не теряйте времени. Скажите любимым все самое важное.

Рак

Отложите покупку мебели и предметов интерьера. Проверяйте сдачу на рынке. Близкие люди будут создавать много суеты вокруг вас. Не накапливает раздражение. Сумейте спокойно договориться.

Лев

Люди будут идти навстречу вашим материальным интересам. Не отчаивайтесь. Будьте последовательны в требованиях к партнерам. Они растеряны через ваше непостоянство. Поэтому и диалог может не складываться.

Дева

Денежные поступления не оправдают ваших надежд. Учитывайте финансовый риск. Может возникать ощущение беспомощности. Не теряйте оптимизма.

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Весы

Ожидается значительный отток денег. Увеличиваются ежедневные расходы. Понадобится дополнительная сумма на поддержание здоровья.

Скорпион

Вы не будете успевать реагировать на изменение ситуации. Перенесите важные встречи по финансовым вопросам на следующую неделю. Не предлагает дружбу влюбленным в вас партнерам. Вы обидите чувства человека.

Стрелец

Рассмотрите возможность перехода на новое место работы. И подождите с окончательным ответом на это предложение. Вскоре вам предложат более выгодные условия работы.

Козерог

Не жалейте средств на благотворительность. Оставьте отчаянные попытки улучшить отношения с любимыми. Некоторое время вы остаетесь вне их внимания.

Водолей

Согласовать свои планы с планами партнеров будет трудно. Могут переноситься назначенные встречи. Не теряйте хорошего настроения.

Рыбы

Наконец вы сможете получить заработную плату, которую задерживали. Хорошо будут пробегать небольшие денежные операции. Не стройте грандиозных проектов.

Следующий год побьет все рекорды по количеству затмений.