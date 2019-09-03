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вторник, 03 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 3 сентября: день интересных встреч и неожиданных результатов

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Гороскоп на 3 сентября: день интересных встреч и неожиданных результатов
Если хотите чего-то достичь, не откладывайте свои дела на завтра. Фото: astrozodiac.net

3 сентября следует уделить больше внимания своему здоровью. Прислушайтесь к самочувствию. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проведите профилактические процедуры или лечения. По возможности отложите тяжелую работу, - советует астролог. - Старайтесь оставаться спокойными. Выходите по делам заранее, чтобы не приходилось спешить и волноваться из-за опоздания. Уберите в доме. Привлекайте к работе детей и любимых. Вместе вы сделаете свой дом уютным и светлым. Это день интересных встреч и неожиданных результатов. Если хотите чего-то достичь, не откладывайте свои дела на завтра".

Овен

Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу. Это сблизит вас с любимыми.

Телец

Ваши ресурсы ограничены. Вместо вечернего отдыха придется дополнительно поработать. Не стоит отказываться от подработки. Могут развиваться язвенные процессы на поверхности кожи. Старайтесь не травмировать ее.

Близнецы

Ваша преданность семье достойна уважения. Но не ждите от близких благодарности. Именно сейчас каждый будет сосредоточен на своих проблемах.

Рак

Переходить на новое место работы не стоит. Хорошее время для личной переписки. Напишите любимым то, что не решаетесь рассказать.

Лев

Не ищите дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Приобретенная обувь не будет носиться долго.

Дева

Прихода денег придется подождать. Расходы на повседневные нужды уменьшить не удастся. Поэтому стоит экономить.

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Весы

Редко будете видеть любимых. Учтите свою занятость, когда планируете свидание. Не обещайте милым больше, чем способны дать.

Скорпион

Вам придется рассчитывать только на себя. Финансовой поддержки не будет. Заработок кажется незначительным. Займитесь упражнениями на восстановление полноценной гибкости позвоночника. Делайте это постепенно. Подкормите организм витаминами и минералами.

Стрелец

Хороший заработок этого дня пока остается только на бумаге. Получить деньги вы сможете чуть позже. Поход по магазинам отложите до выходных.

Козерог

Заработки вряд ли порадуют. Это день полезных расходов. Найдется нужный товар. Денег на него достаточно. Поддерживайте хорошее самочувствие с помощью хорошо подобранной диеты и разумной физической нагрузки.

Водолей

Вместо ожидаемых романтических приключений будете еиметь много хлопот. Уменьшайте нагрузку на печень. Больным дискинезией желчегонных путей стоит начать курс профилактического лечения.

Рыбы

Ожидаются мелкие материальные потери. На фоне общей финансовой нестабильности они будут восприниматься острее. Но не стоит экономить на питании. Берегите здоровье.

Синоптики рассказали, какой погоды ждать 3 и 4 сентября и сколько дней еще будет продолжаться жара.

Автор: Gazeta.ua
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