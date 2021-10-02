Гороскоп на 3 октября: какие знаки внезапно разбогатеют

Телевизоры, кондиционеры и стиральные машинки стоит покупать к обеду, смартфоны и ноутбуки - вечером. Фото: pixabay.com

3 октября будет везти активным и настойчивым. Просыпайтесь пораньше, чтобы успеть больше. Но не забывайте об отдыхе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не надо вносить залог за авто, - говорит астролог. – Продавец будет завышать цену. Люди могут хуже понимать друг друга и реже прислушиваться к собеседникам. Оставайтесь мудрыми и терпеливыми. Рассчитывайте на собственные силы. Хорошо пройдет замена старого на новое. Проверьте технику в доме. Телевизоры, кондиционеры и стиральные машинки стоит покупать к обеду, смартфоны и ноутбуки - вечером. Читайте объявления. Удастся найти дачу или гараж по доступной цене. Покупать недвижимость лучше во вторник. Внезапно разбогатеть имеют шанс Львы, Весы и Водолеи. Соглашайтесь на предложения по трудоустройству. Нельзя красить и стричь волосы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Часто будете вспоминать детство и юность. Вам не хватает отношений, которые были между родственниками ранее. Смотрите семейные фото. Вспомните о тех, кого нет рядом.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Дети будут комплексовать из-за подростковых высыпаний. Подберите вместе крем для лица. Побороть бессонницу поможет ромашковый чай с медом.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не спешите что-то менять в личной жизни. Рискуете потерять отношения с любимыми. Достойной замены не найти.

Рак (22 июня - 22 июля)

Освободитесь от отношений, которые чаще огорчают, чем доставляют удовольствие. Беременным противопоказаны дальние поездки. Роды могут начаться преждевременно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Ревность будут брать верх над разумом. Любимые начнут много времени проводить вне дома. Доверяйте им.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Удачный период для покупки дома или гаража. Пожалеете, если реанимируете старые отношения. Ничего хорошего из этого не выйдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на октябрь: кто будет в шоке от собственных везений

Весы (24 сентября - 23 октября)

На переутомление будут жаловаться дети и внуки. Уменьшите количество кружков и заметите, как улучшится их самочувствие.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не стоит покупать недвижимость. Это будет холодное, сырое и неуютное помещение. Следует пополнить запас магния в организме. Ешьте шпинат.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Зря ревнуете любимых к коллегам. Они верны вам. Употребляйте ряженку и кефир. Это улучшит работу желудка.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Непросто будет тем, кто ухаживает за пожилыми родственниками. Умейте молчать. Поиск пары начинайте в выходные. Прислушайтесь к сердцу. Удастся избавиться от вредных привычек.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Огорчит выбор сына или дочери. Смиритесь. Полюбите зятя или невестку, как только познакомитесь поближе. Беременность лучше отложить до следующего года.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Захотите сменить имидж. Не пытайтесь поразить кого-то откровенными нарядами. Дети могут часто болеть. Адаптация к садику и школе пройдет быстро, иммунитет окрепнет.

Астролог сделала подробный гороскоп на октябрь и поразила своим прогнозом.