Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше

3 мая не действуйте по ранее спланированной схеме. Чтобы не наделать роковых ошибок, придется подстраиваться под обстоятельства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"С перебоями будет работать интернет, - говорит астролог. - Трудно будет контролировать собственные эмоции и выполнять обещания. Партнеры будут идти на компромисс. Это подходящее время для примирения, переговоров, проведения рекламной кампании. С предложением о женитьбе подождите. В этот день лучше держаться подальше от Скорпионов и Дев. Им захочется поссориться".
Овен
На вас рухнет клубок семейных проблем. Придется выполнять роль психотерапевта для особо несдержанных близких людей. Сохраняйте равновесие.
Телец
Дела будут идти лучше. Забудьте о работе. Наслаждайтесь общением с дорогими сердцу людьми.
Близнецы
Безумной страсти ожидать не стоит. Партнеры будут ждать от вас спокойных дружеских отношений.
Рак
Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Сохраняйте спокойствие в собственном сердце. Больше внимания уделите детям.
Лев
Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте, кто прав. Смените тему разговора. Перенесите встречу.
Дева
Могут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Сомнения отпадут.
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Весы
Супружеские пары будут чувствовать желание побыть больше времени вместе. Посвятите эти дни друг другу. Новые отношения не продлятся долго.
Скорпион
Стоит преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. Прислушивайтесь к советам старших.
Стрелец
Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь.
Козерог
Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве. Приглашение на шумную вечеринку лучше отклонить.
Водолей
Не стремитесь вернуть прежние отношения. Наберетесь лишних хлопот. Старайтесь не реагировать на ворчание престарелых родственников.
Рыбы
Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.
Астролог дала советы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.
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