Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше

 
Ексклюзивы
1/5
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1044
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 612
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 414
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2133
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 585
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3429
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 945
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 369
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 10224
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 198
Фото
Все фото
13
10
16
6
11
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Экологическое бедствие может лишить воды целый район Запорожской области
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Главную площадь Виннице украсили писанками-великанами: яркие фото
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
Патриоты, ветераны и неравнодушные: Одесса собралась на Марш защитников города
В Киев привезли Благодатный огонь
В Киев привезли Благодатный огонь
Надежда Савченко показала фото под коровой
Надежда Савченко показала фото под коровой
Видео
Все видео
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
Интервью
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 612
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 396
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2133
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3429
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 945
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
1 Просмотров: 882
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
понедельник, 03 мая 2021 07:00

Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше

  Комментировать
Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше
Трудно будет контролировать собственные эмоции и выполнять обещания. Фото: pixabay.com

3 мая не действуйте по ранее спланированной схеме. Чтобы не наделать роковых ошибок, придется подстраиваться под обстоятельства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"С перебоями будет работать интернет, - говорит астролог. - Трудно будет контролировать собственные эмоции и выполнять обещания. Партнеры будут идти на компромисс. Это подходящее время для примирения, переговоров, проведения рекламной кампании. С предложением о женитьбе подождите. В этот день лучше держаться подальше от Скорпионов и Дев. Им захочется поссориться".

Овен

На вас рухнет клубок семейных проблем. Придется выполнять роль психотерапевта для особо несдержанных близких людей. Сохраняйте равновесие.

Телец

Дела будут идти лучше. Забудьте о работе. Наслаждайтесь общением с дорогими сердцу людьми.

Близнецы

Безумной страсти ожидать не стоит. Партнеры будут ждать от вас спокойных дружеских отношений.

Рак

Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Сохраняйте спокойствие в собственном сердце. Больше внимания уделите детям.

Лев

Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте, кто прав. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

Дева

Могут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Сомнения отпадут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне

Весы

Супружеские пары будут чувствовать желание побыть больше времени вместе. Посвятите эти дни друг другу. Новые отношения не продлятся долго.

Скорпион

Стоит преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. Прислушивайтесь к советам старших.

Стрелец

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь.

Козерог

Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве. Приглашение на шумную вечеринку лучше отклонить.

Водолей

Не стремитесь вернуть прежние отношения. Наберетесь лишних хлопот. Старайтесь не реагировать на ворчание престарелых родственников.

Рыбы

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Астролог дала советы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

В украинском музей принесли уникальный перстень

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 14446
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 11106
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
7
 1 Просмотров: 6363
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 5283
&quot;Не того цвета&quot;: женщину оштрафовали за бело-красные носки
"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки Просмотров: 4257
Общество
Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай
Народные приметы 3 мая - сегодня узнаем, каким будет урожай Просмотров: 396
Пасхальные богослужения в Украине: в полиции рассказали о нарушениях
Пасхальные богослужения в Украине: в полиции рассказали о нарушениях Просмотров: 135
Церковный праздник 3 мая: что сегодня празднуют
Церковный праздник 3 мая: что сегодня празднуют
 Просмотров: 684
Недолго радовались теплу: в Украину идут дожди и похолодание
Недолго радовались теплу: в Украину идут дожди и похолодание Просмотров: 396
День Ангела 3 мая: кого поздравлять
День Ангела 3 мая: кого поздравлять Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
1
Нацисты уничтожили всех евреев в городе
1
Антоненко могут выплатить компенсацию за длительное содержание в СИЗО
Голосов: 56107
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть