Гороскоп на 3 мая: от которых знаков лучше держаться подальше

Трудно будет контролировать собственные эмоции и выполнять обещания. Фото: pixabay.com

3 мая не действуйте по ранее спланированной схеме. Чтобы не наделать роковых ошибок, придется подстраиваться под обстоятельства. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"С перебоями будет работать интернет, - говорит астролог. - Трудно будет контролировать собственные эмоции и выполнять обещания. Партнеры будут идти на компромисс. Это подходящее время для примирения, переговоров, проведения рекламной кампании. С предложением о женитьбе подождите. В этот день лучше держаться подальше от Скорпионов и Дев. Им захочется поссориться".

Овен

На вас рухнет клубок семейных проблем. Придется выполнять роль психотерапевта для особо несдержанных близких людей. Сохраняйте равновесие.

Телец

Дела будут идти лучше. Забудьте о работе. Наслаждайтесь общением с дорогими сердцу людьми.

Близнецы

Безумной страсти ожидать не стоит. Партнеры будут ждать от вас спокойных дружеских отношений.

Рак

Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Сохраняйте спокойствие в собственном сердце. Больше внимания уделите детям.

Лев

Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте, кто прав. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

Дева

Могут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Сомнения отпадут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне

Весы

Супружеские пары будут чувствовать желание побыть больше времени вместе. Посвятите эти дни друг другу. Новые отношения не продлятся долго.

Скорпион

Стоит преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. Прислушивайтесь к советам старших.

Стрелец

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь.

Козерог

Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве. Приглашение на шумную вечеринку лучше отклонить.

Водолей

Не стремитесь вернуть прежние отношения. Наберетесь лишних хлопот. Старайтесь не реагировать на ворчание престарелых родственников.

Рыбы

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Астролог дала советы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.