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четверг, 03 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 3 февраля: астролог назвала знаки, которые подстерегают слава и признание

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Гороскоп на 3 февраля: астролог назвала знаки, которые подстерегают слава и признание
Не доверяйте обещаниям. Проверяйте достоверность полученной информации. Фото: pixabay.com

3 февраля прислушайтесь к советам старших друзей и коллег. Из их уст будет звучать истина. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди чаще будут проявлять хитрость и коварство, – говорит астролог. – Берегитесь мошенничества. Не доверяйте обещаниям. Проверяйте достоверность полученной информации. Из-за супружеской измены будут распадаться семьи. Через сплетни будут разрушаться дружеские отношения. Удерживайтесь от импульсивных действий. Горячая голова не способна принимать взвешенные решения. Людям не свойственна будет сдержанность и дипломатичность. Они будут говорить правду в глаза. Не торопитесь обижаться. Прислушайтесь. У вас будет возможность оценить новую точку зрения. Слава и признание подстерегают Близнецов, Раков, Весов и Стрельцов".

Овен

Увеличивается список срочных выплат. При этом увеличение дохода не предполагается. Сумейте мудро распорядиться наличной суммой.

Телец

Сведите к минимуму финансовые операции. Избегайте участия в авантюрных проектах. В результате вы можете не досчитаться части собственных денег.

Близнецы

Доходной обещает быть вторая половина дня. Перенесите решение по финансовым вопросам на вечер.

Рак

Своевременно будут находиться нужные вещи за умеренные деньги. Удача будет сопровождать вас в мелочах. Рассчитывать на сверхприбыль не следует.

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Лев

Совершите все необходимые покупки и выплаты в первой половине дня. После обеда с деньгами не будет везти.

Дева

Будут поступать небольшие доходы. Они помогут обеспечить ежедневные расходы до получения основного заработка. Избегайте задолженностей.

Весы

В кармане появится резервная сумма. Разумная финансовая политика обеспечит ваше безбедное существование в будущем.

Скорпион

Дефицита денежных средств не будет. Возможны убытки из-за приобретения некачественного товара. Внимательно подходите к выбору вещей в магазинах.

Стрелец

Все будет идти по плану. Уровень заработка продолжает расти. Не следует покупать оборудование для спортивных залов и туризма. Оно не будет долго служить.

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Козерог

Деньги будут поступать вовремя. Но независимо от количества дохода будет ощущаться нехватка денежных средств. Большие суммы будут тратиться на нужды семьи.

Водолей

Вы будете чувствовать себя уверенно. Дефицита денег не будет. Имущественные вопросы будут решаться в вашу пользу. Отложите покупку товаров для дома.

Рыбы

В сфере финансов наметятся изменения к лучшему. Не теряйте здорового практицизма. Вредить своему карману вы можете, если будете удовлетворять все свои желания.

Астролог рассказала, что интересного готовит первая неделя февраля.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
03
февраля

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