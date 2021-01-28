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пятница, 29 января 2021 07:00

Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил

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Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Ухудшается качество мобильной связи и интернета. Фото: pixabay.com

29 января обещает много сюрпризов. Большинство будет усложнять жизнь людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Старайтесь никуда не спешить в этот день, - говорит астрологиня. – Будут теряться вещи и бумаги. Ухудшается качество мобильной связи и интернета. Люди будут опаздывать на встречи и свидания. Лучше отложить важные переговоры. Не стоит покупать мобильные телефоны и компьютеры. Они будут быстро выходить из строя.Могут ломаться не только планы, но и техника. Бодрствуйте. Звездный час наступил для Дев, Козерогов, Водолеев и Рыб".

Овен

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Телец

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Заключение финансовых сделок отложите до понедельника.

Близнецы

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направления деятельности. Кошелек пострадает.

Рак

Будет удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Лев

Не подписывайте доверенностей на право пользования вашим имуществом. Избегайте финансовых авантюр. Есть опасность понести значительные потери.

Дева

Размер доходов позволит вам свободно планировать свои расходы. Можно побаловать себя обновками. Часть средств стоит сэкономить.

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Весы

Этот день не будет слишком щедрым на премиальные и подарки. Распоряжайтесь экономно имеющейся наличкой.

Скорпион

Будет наблюдаться спад деловой активности. Поэтому снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Стрелец

Ваши расчеты оправдаются. Финансовая ситуация стабилизируется. Но с крупными покупками еще не стоит спешить.

Козерог

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Водолей

Будет достаточно работы. И платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Рыбы

Ожидаются перемены к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Но рассчитывать на быстрый заработок не стоит.

Астрологиня рассказала, что эта неделя принесет каждому знаку зодиака.

Автор: Gazeta.ua
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