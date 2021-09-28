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среда, 29 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 29 сентября: астролог назвала самый сексуальные знаки зодиака

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Гороскоп на 29 сентября: астролог назвала самый сексуальные знаки зодиака
Цените не оригинальность идеи, а ее практичность. Фото: pixabay.com

29 сентября не хвастайтесь своими достижениями, потому что попадете в неловкое положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не показывайте людям только начатых дел, - говорит астролог. - Из-за досадных неожиданностей они могут так и остаться незавершенными. Осуществлению ваших планов будет препятствовать чрезмерная поспешность. Сумейте оставаться последовательными в словах и поступках. Не распыляйте свое внимание на необычные интересные новинки. Цените не оригинальность идеи, а ее практичность. В этот день стоит предлагать партнеру жить вместе. Будут начаты яркие и долговременные романы. Самыми сексуальными знаками зодиака будут Львы, Скорпионы и Козероги. Красота поможет пленить сердце партнера".

Овен

Вовремя сделанные денежные вклады впоследствии принесут прибыль. Не жалейте о потерянных этого дня вещах. Люди будут идти навстречу вашим материальным интересам.

Телец

Деньги не будут держаться в ваших руках. Для решения сложных имущественных вопросов обратитесь за помощью к специалистам. Брать кредиты под залог опасно.

Близнецы

Продолжается сложный период. Расходы превышают доходы. Не идите на финансовый риск. Лотерейные билеты не будут выигрышными.

Рак

Ожидаемые деньги будут поступать без задержек. Отложите покупку одежды и ювелирных изделий. Проверяйте сдачу на рынке. Не обсчитайте сами себя.

Лев

Основная прибыль не будет покрывать текущие расходы. Партнеры изменят условия сотрудничества. Не делайте ставку на одну статью дохода. Ищите дополнительных источников заработка.

Дева

Соблюдение всех финансовых обязательств становится обременительным для вас. Подумайте о возможности передачи части из них другим членами семьи.

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Весы

Ваша финансовая деятельность будет успешной. Тратьте деньги не только на собственные нужды. Будьте щедрыми. Угостите родных вкусненьким.

Скорпион

Вы не будете успевать реагировать на изменение ситуации. Принимайте умеренные решения по распределению финансов. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Стрелец

Хорошо будут прибегать небольшие денежные операции. Не стройте грандиозных проектов. Предоставьте материальную поддержку близким.

Козерог

Финансового дефицита не будет ощущаться. Позаботьтесь о сохранении и приумножении своего капитала. Звезды будут способствовать вам в этом. Не покупайте авто.

Водолей

Прогнозируется существенное увеличение доходов. Не обращайте внимания на мелкие препятствия. Работайте на перспективу. Расширяйте горизонты своей деятельности.

Рыбы

Изменений к лучшему в сфере финансов не предвидится. Вам будет мешать отсутствие практичности. Выгодными предложениями воспользуются вместо вас конкуренты.

Неделя с 27 сентября по 3 октября - это время карьерных взлетов. Заработаете больше ожидаемого.

Автор: Gazeta.ua
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29
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