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вторник, 29 октября 2019 07:00

Гороскоп на 29 октября: астролог назвала знаки, которых ждет незабываемая встреча

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Гороскоп на 29 октября: астролог назвала знаки, которых ждет незабываемая встреча
Появление новых поклонников в этот день не предвещает ничего хорошего. Фото: astrozodiac.net

29 октября не стоит допускать иронических высказываний в адрес собеседников. Могут пострадать дружеские отношения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Друзьями и коллегами будет руководить желание самоутвердиться, - говорит астролог. - Опасно подвергать сомнениям их слова. Недоверие вызовет вспышку возмущения. Начатое в этот день дело не будет приведено в порядок. Появление новых поклонников в этот день не предвещает ничего хорошего. Проводите свободное время в компании хорошо знакомых людей. Незабываемая встреча этого дня ждет Овнов, Раков и Козерогов".

Овен

Работа потребует дополнительных взносов. Вместо получения доходов придется идти на лишние расходы. Не начинайте ремонта. Откажитесь от свидания днем. Ничем хорошим оно не закончится. Лучше встретьтесь с милыми вечером.

Телец

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Лучшее время для избавления от обременительных отношений.

Близнецы

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться. Не назначайте свидания сразу двум партнерам. Произойдет неприятная накладка.

Рак

Дела будут идти нормально. Хотя деньги будут даваться нелегко. Принимайте взвешенные решения относительно распределения имеющейся налички. Увеличиваются расходы на транспорт.

Лев

Остерегайтесь ревности своих любимых. Не шутите с огнем. Из ничего может разгореться большой скандал.

Дева

Не принимайте приглашение на новую работу. Заработки не оправдают ожиданий. Не берите кредитов. Возникнут проблемы с их погашением.

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Весы

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому философски.

Скорпион

Позвоните престарелым родственникам. Позаботьтесь о родителях. Они будут не в лучшем настроении. Будут нуждаться в психологической поддержке.

Стрелец

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Проверяйте сдачу у кассы. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Козерог

В вашем распоряжении ограничена сумма, и критического дефицита средств не будет. Дайте больше свободы вашим партнерам. Она им будет крайне необходима.

Водолей

Вернитесь к рассмотрению древних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Рыбы

Заработать желаемую сумму будет очень сложно. Придется мобилизовать все связи и ресурсы. В случае необходимости воспользуйтесь услугами посредников.

Астролог предупредила, чего ожидать от одной из самых сложных недель в году.

Автор: Gazeta.ua
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