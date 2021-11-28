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Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы

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Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Судьба вас любит. Гармонические отношения с любимыми будут вдохновлять. Фото: pixabay.com

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Остерегайтесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников. Люди становятся скорыми на расправу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Поступки коллег будут казаться странными, – говорит астролог. – Не вините их. Дайте им время для устранения ошибок. Работоспособность снижается. Хорошо обдумайте, прежде чем что-нибудь купить, продать или подписать. Многие абсурдные решения примут политики, чем возмутят население. Подождите с увольнением и поиском работы. На достойную зарплату надеяться не стоит. Собеседование разочарует. Легко будет бросить курить. Начало зимы обрадует Весов, Стрельцов и Рыб. Получите достойную зарплату и достойные отзывы о вашей работе. Рядом будут надежные и верные друзья. Цените это. Деньги будут идти в руки. В вас будут влюбляться".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Друзья отвернутся в самый важный момент. Преодолеть трудности поможет тот, кого считали врагом. Используйте влияние и возможности для улучшения финансовой ситуации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не будет хватать положительных впечатлений. Трудно будет разобраться, что хорошо, а что плохо. Будете искать надежных друзей и советников. Выбирать партнера пока не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Период серьезных испытаний. Все, чего пытаетесь достичь, не удается. Не следует принимать важные решения на работе. Коренным образом ничего не измените.

Рак (22 июня – 22 июля)

Если что-то не удается, потерпите до воскресенья. Знайте себе цену и не позволяйте недоброжелателям избавить вас от уверенности в себе. Продажу и покупку недвижимости отложите на конец декабря.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Рассчитывайте на деньги, которые есть в кошельке. Не берите кредиты. Большую сумму в четверг можете потерять. Чаще интересуйтесь делами любимых.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Не разрушайте то, что наработали раньше. Самостоятельно не распоряжайтесь коллективными деньгами. Будет ломаться техника. Обратитесь в сервисную службу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Судьба вас любит. Гармонические отношения с любимыми будут вдохновлять. Держитесь друг за друга и будете чувствовать себя счастливыми. Ешьте почаще, но малыми порциями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Каждый день воспринимайте как вызов. Будет удаваться больше, чем надеялись. Не будет покоя. Кто-то будет постоянно вмешиваться в личную жизнь. Больше времени проводите с друзьями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Судьба открывает новые перспективы. Достаточно сопротивляться обстоятельствам. Но форсировать события не следует. Наблюдайте, какие люди приходят в жизнь. Среди них появятся надежные друзья.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Друзья обвинят в эгоизме. Используйте авторитет и мудрость, чтобы выручить близких. Больше времени посвятите хобби. Выпечка или рисование помогут одолеть волнение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Просмотрите планы на жизнь. Многое удастся изменить. Финансовый поток уменьшается, а издержки растут. Откажитесь от участия в конкурсах. Первенство получат конкуренты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Выигрывает тот, кто умеет ждать. Через три недели ситуация изменится к лучшему. Заработки возрастут, если будете принимать правильные решения.

Астролог ошеломила гороскопом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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