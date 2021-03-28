Гороскоп на 29 марта: что нужно успеть сделать в последний понедельник месяца

Сажайте деревья, уберите на балконе, запишитесь на курсы изучения иностранных языков. Фото: pixabay.com

29 марта беритесь за новые дела. Воплощайте в жизнь давно вынашиваемые проекты. Трудолюбивым будут помогать звезды. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Трудно пройдет ночь, - говорит астрологиня. - Будут сниться тяжелые сны. Поэтому утром не будет ощущения свежести в голове. Хотя день будет удачным. Начните его с контрастного душа. Сделайте интенсивную гимнастику. Бодрость в теле улучшит настроение. В последний понедельник месяца надо успеть то, что планировали завершить еще зимой. Далее эти дела тянуть нельзя. Они окажутся малоуспешными. Сажайте деревья, уберите на балконе, запишитесь на курсы изучения иностранных языков. Результаты порадуют".

Овен

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Телец

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме.

Близнецы

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

Рак

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь.

Лев

Сложнее становится обеспечить все ежедневные потребности. Не помешает дополнительный источник прибыли. Не отказывайтесь от служебной поездки.

Дева

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными.

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Весы

Не жалейте о потерянных деньгах. Старайтесь увеличить свою прибыль. Возможностей для этого достаточно.

Скорпион

Следите за своими вещами. Берегите имущество от повреждения. Ваша небрежность превратится в убытки.

Стрелец

Вам улыбнется фортуна. И только вечером. Поэтому есть смысл задержаться на работе. Не планируйте встречи с финансовыми партнерами на утро.

Козерог

Добрый день для укрепления ваших финансовых позиций. Наиболее важные денежные операции выполните после захода солнца.

Водолей

Все будет состоять хорошо. Средств хватает. Воздержитесь от приобретения транспортных средств. Они будут недолго служить вам.

Рыбы

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Часть заработанных средств вложите в переоснащение профессионального оборудования.

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