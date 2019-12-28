Гороскоп на 28-29 декабря: на что будут богатые последние выходные 2019 года

Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Фото: astrozodiac.net

28-29 декабря люди будут страдать из-за собственного легкомыслия и доверчивости. Относитесь критически к сенсационным сообщениям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Готовьтесь заранее до выезда на отдых за пределы города, - говорит астролог. - Иначе придется возвращаться за забытыми вещами. Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Плохо пойдет торговля. Чаще будут случаться кражи на рынках. Последние выходные в году будут богаты на авантюры. Может хотеться приключений и развлечений. Не подвергайте себя опасности. Вас легко могут обмануть".

Овен

Будут поступать небольшие суммы. Их хватает на покрытие необходимых расходов. Не жалейте денег на поддержание здоровья.

Телец

Необходимые покупки сделайте в воскресенье. В субботу сведите расходы к минимуму. Не забывайте свои вещи в людных местах.

Близнецы

Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от приглашения на новую должность. Отдохнете позже.

Рак

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Лев

Финансовых проблем не будет. Однако планировать переезд на новое место жительства не время. Старайтесь не вносить значительных изменений в привычный образ жизни.

Дева

Не жалейте денег на нужды детей. Сделайте необходимые покупки. Можно позволить себе большие расходы.

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Весы

Обходите казино и игровые автоматы. Деньги и так будут быстро таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

Скорпион

Для свободной планировки отдыха денег мало. Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними.

Стрелец

Используйте выходные для увеличения своих доходов. Ожидаемые деньги поступят с задержкой. Придется пересмотреть список расходов.

Козерог

Количество средств будет резко ограничено. Позаботьтесь о разумном распределении денег. Тратьте заработанное на решение домашних проблем.

Водолей

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье вечером.

Рыбы

Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Не покупайте драгоценности.

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в январе.