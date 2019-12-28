Гороскоп на 28-29 декабря: на что будут богатые последние выходные 2019 года

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2745
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 117
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6813
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6111
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3114
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3339
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
6
5
7
9
4
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Украинская морская охрана получила новые катера
Украинская морская охрана получила новые катера
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
В Украине зажгли уникальную елку
В Украине зажгли уникальную елку
Видео
Все видео
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандалилась в эфире российского телеканала
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Интервью
1/5
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 90
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1053
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3339
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3366
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 315
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 15:20

Гороскоп на 28-29 декабря: на что будут богатые последние выходные 2019 года

  Комментировать
Гороскоп на 28-29 декабря: на что будут богатые последние выходные 2019 года
Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Фото: astrozodiac.net

28-29 декабря люди будут страдать из-за собственного легкомыслия и доверчивости. Относитесь критически к сенсационным сообщениям. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Готовьтесь заранее до выезда на отдых за пределы города, - говорит астролог. - Иначе придется возвращаться за забытыми вещами. Могут возникать проблемы с памятью. Поэтому важную информацию лучше записывать. Плохо пойдет торговля. Чаще будут случаться кражи на рынках. Последние выходные в году будут богаты на авантюры. Может хотеться приключений и развлечений. Не подвергайте себя опасности. Вас легко могут обмануть".

Овен

Будут поступать небольшие суммы. Их хватает на покрытие необходимых расходов. Не жалейте денег на поддержание здоровья.

Телец

Необходимые покупки сделайте в воскресенье. В субботу сведите расходы к минимуму. Не забывайте свои вещи в людных местах.

Близнецы

Воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от приглашения на новую должность. Отдохнете позже.

Рак

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Лев

Финансовых проблем не будет. Однако планировать переезд на новое место жительства не время. Старайтесь не вносить значительных изменений в привычный образ жизни.

Дева

Не жалейте денег на нужды детей. Сделайте необходимые покупки. Можно позволить себе большие расходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога

Весы

Обходите казино и игровые автоматы. Деньги и так будут быстро таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

Скорпион

Для свободной планировки отдыха денег мало. Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними.

Стрелец

Используйте выходные для увеличения своих доходов. Ожидаемые деньги поступят с задержкой. Придется пересмотреть список расходов.

Козерог

Количество средств будет резко ограничено. Позаботьтесь о разумном распределении денег. Тратьте заработанное на решение домашних проблем.

Водолей

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье вечером.

Рыбы

Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу. Не покупайте драгоценности.

Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в январе.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 28-29 декабря: на что будут богатые последние выходные 2019 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 35795
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 16534
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 6 Просмотров: 12672
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 12132
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9306
Общество
Расстрелы на Майдане: бывшие беркутовцы есть в списках на обмен
Расстрелы на Майдане: бывшие беркутовцы есть в списках на обмен Просмотров: 27
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
 Просмотров: 90
Дочь Скрябина показала фото с девичника
Дочь Скрябина показала фото с девичника
6
 Просмотров: 1431
В Украине заработала электронная трудовая книжка
В Украине заработала электронная трудовая книжка Просмотров: 324
2019-й в Украине стал самым теплым за 138 лет
2019-й в Украине стал самым теплым за 138 лет Просмотров: 117
Больше всего комментируют
6
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
3
Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси, игнорируя протесты Литвы — Москаль
2
Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия
Голосов: 47797
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua