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пятница, 28 января 2022 07:00

Гороскоп на 28 января: кого будут преследовать богатство и успех

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Гороскоп на 28 января: кого будут преследовать богатство и успех
Берегите детей от рискованных игр. Инстинкт самосохранения не будет управлять их действиями. Фото: pixabay.com

28 января начните активную переписку с интересующими вас людьми. От общих интересов к романтическим отношениям путь не будет долгим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство ошибок в этот день будет допущено из-за упрямства и самоуверенности, – говорит астролог. – Собственные убеждения будут мешать людям объективно воспринимать реальность. Спорить о вкусах не следует. Рискуете развернуть настоящую войну. Прийти к соглашению с оппонентами будет трудно. Не нужно доказывать верность своих взглядов на словах. Более убедительными будут результаты проделанной работы. Богатство и успех будут преследовать Весов, Водолеев и Рыб. Берегите детей от рискованных игр. Инстинкт самосохранения не будет управлять их действиями".

Овен

День бесполезно потраченных средств. Выбирайте безналичную форму расчета за крупные покупки. Следите за изменениями курсов валют.

Телец

Ожидаемых поступлений в течение дня не будет. Подождите до субботы. Поздним вечером вам могут вернуть заемные деньги.

Близнецы

Работы будет достаточно. Будут платить за нее хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение.

Рак

Интуиция подведет. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Покупать товары для детей не время.

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Лев

Все реже будут встречаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Подумайте об удачном размещении имеющегося капитала.

Дева

Денег в кармане маловато. Но жалеть их на благотворительные дела не следует. Жадных людей ждут большие материальные потери.

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Весы

Затруднение не будет ощущаться. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Рассчитайтесь по долгам. Большие доходы будут идти от участия в коллективных проектах.

Скорпион

Ваша экономика будет находиться в состоянии шаткого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя более уверенно.

Стрелец

Удерживается средний уровень состояния. Удачно пройдет завершение начатых дел. Наиболее интересные финансовые предложения поступят конкурентам.

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Козерог

Ваш бюджет не пополнится. Будет ощутим дефицит средств. Не допускайте потерь по невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

Водолей

Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано.

Рыбы

Относительно хорошо будут вестись дела только после заката. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет небольшую прибыль.

В течение недели с 24 по 30 января не хвастайтесь успехами. Перенесите посещение парикмахера. Новая прическа не подойдет.

Автор: Gazeta.ua
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