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четверг, 28 октября 2021 07:00

Гороскоп на 28 октября: кому звезды пророчат счастье и высокие заработки

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Гороскоп на 28 октября: кому звезды пророчат счастье и высокие заработки
Старайтесь поменьше говорить. Слушайте, анализируйте. Фото: pixabay.com

28 октября – самый неудачный день недели. Не стоит признаваться в любви, принимать решения по финансовым вопросам и менять работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Желательно вообще отложить на сутки все важные встречи, – говорит астролог. – Сложно пойдут начатые в это время учебные занятия. Относитесь внимательно к поступающей информации. Среди общего ее потока будет немало лжи. Старайтесь поменьше говорить. Слушайте, анализируйте. Защищайте кожу лица от ветра и холода. Тельцы, Стрельцы и Козероги будут чувствовать себя счастливчиками. Вас ждут новые знакомства и особые свидания. Будете влюбляться и влюблять в себя других. Высокие заработки поступят Львам, Девам и Водолеям".

Овен

Произведите необходимые выплаты после обеденного перерыва. Утром не тратьте денег. Отложите подписание имущественных поручений. Утратите часть своего имущества.

Телец

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не делайте ставку на сокращение расходов и накопление денег. Увеличивайте финансовый оборот.

Близнецы

Романтические приключения вас не будут интересовать. Ищите контакт с людьми, имеющими общие с вами интересы. Проведите вечер с единомышленниками.

Рак

Не хотите сидеть на месте. Возлюбленные не будут желать уходить вечером из дома. Вряд ли стоит настаивать на своем.

Лев

В течение дня к вам будут обращаться многие. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Дева

Вашим кошельком постараются воспользоваться окружающие. Некоторым вы не сможете отказать. Купленные в этот день одежду и обувь не будут долго носиться.

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Весы

Избегайте конфликтов с пожилыми родственниками. Не настаивайте на своем. Уступите. Испорченные отношения восстанавливать нелегко.

Скорпион

Не превращайтесь в скучных собеседников. Таким образом найти общий язык с другими трудно. Только увеличится противостояние.

Стрелец

Этот вечер желательно провести в одиночестве. Уменьшайте количество контактов. С родственниками общайтесь только в случае необходимости. Вам нужен покой.

Козерог

Возрастают расходы на транспорт. Уровень доходов будет оставаться без изменений. Не ищите дополнительных заработков. Вас не удовлетворят существующие предложения. Ждите.

Водолей

В вашем сердце будет легко возникать влюбленность. Не стоит слепо следовать своим чувствам. Можете попасть в любовный треугольник. А это не хорошо.

Рыбы

Не желательно пользоваться услугами сайтов знакомств для поиска партнера. В этот день достойного партнера таким образом вы не найдете.

Астролог рассказала, чем удивит последняя неделя октября.

Автор: Gazeta.ua
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