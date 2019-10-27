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понедельник, 28 октября 2019 07:00

Гороскоп на 28 октября: астролог рассказала, чего нельзя делать

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Гороскоп на 28 октября: астролог рассказала, чего нельзя делать
Большинство ошибок люди допустят из-за упрямства и самоуверенности. Фото: astrozodiac.net

В понедельник будем иметь Новолуние. Менять имидж или интерьер не следует. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день эксперименты с цветом и формой будут неудачными, - говорит астролог. - Большинство ошибок люди допустят из-за упрямства и самоуверенности. Собственные убеждения могут мешать объективно воспринимать реальность. В понедельник надо больше прислушиваться и присматриваться. Не пора самоутверждаться".

Овен

Удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты окажутся убыточными.

Телец

Будет достаточно работы и платить за нее будут хорошо. Финансовая ситуация понемногу выравниваться.

Близнецы

Найдете выход из положения. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано.

Рак

Интуиция подведет. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные покупки. Вырастут расходы на нужды детей.

Лев

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволил бы чувствовать себя увереннее.

Дева

Воздержитесь от денежных переводов. Следите за изменениями курсов валют. Опрометчивые финансовые шаги могут привести к потере части денег.

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Весы

Хорошо вестись дела будут только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет хорошую выручку.

Скорпион

Начисленная за работу сумма приятно удивит. Однако могут возникнуть проблемы с получением заработанных средств.

Стрелец

Все реже будут случаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Подумайте об удачном размещении имеющегося капитала.

Козерог

Ваш бюджет существенно не пополнится. Может ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

Водолей

Участвуйте в благотворительных акциях. Отдайте часть своих вещей нуждающимся. На жадных людей ждут большие материальные потери.

Рыбы

Удачных финансовых операций в течение дня не будет. Подождите до среды. Поздно вечером вам могут вернуть одолженные деньги.

Астролог также предупредила, чего ожидать от одной из самых сложных недель в году.

Автор: Gazeta.ua
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