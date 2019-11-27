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четверг, 28 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего

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Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Не давайте слишком сильно разгуляться своей фантазии. Фото: astrozodiac.net

28 ноября - день раскрытия творческой фантазии. Люди искусства почувствуют зов вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"А рядовые граждане рискуют пострадать от легковерности и прожектерству, - говорит астролог. - Не давайте слишком сильно разгуляться своей фантазии. В этот день вы легко поверите в лживые обещания. Удалитесь от реальности. Позже предстоит пережить горькое разочарование. Больше всего будет везти Ракам и Стрельцам. Судьба улыбнется Овнам и Водолеям".

Овен

Заработок получится небольшой. Не тратьте время на подработки. Это день приятных расходов. Покупайте подарки любимым. Побалуйте себя обновкой.

Телец

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не направляйте усилия на исправление ситуации. Впоследствии все образуется.

Близнецы

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать бесполезно. Экономьте. Покупки лучше осуществить поздно вечером.

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Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Дела будут продвигаться неплохо. Следите за качеством купленных товаров. Они могут иметь некоторые недостатки.

Лев

Не отказывайтесь от финансовой поддержки со стороны близких людей. Собственных денег будет недостаточно для осуществления необходимых расчетов.

Дева

Ощущаться нехватка денег. Но отказываться от необходимого не стоит. Вам удастся найти желанные вещи в магазине. Еще и цена приятно удивит.

Весы

Отложите по возможности решения важных денежных вопросов. В течение дня займитесь наведением порядка в документации. С пятницы ваши финансовые дела пойдут в гору.

Скорпион

Дела будут двигаться слишком медленно и беспорядочно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не переживайте. Ждите. С новой недели картина изменится кардинально.

Стрелец

Дефицита средств не будет. Но осуществить необходимые покупки лучше на следующий день. Отложите рассмотрение новых финансовых проектов.

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Козерог

Вы можете иметь убытки за непродуманных действий партнеров. Предусматривайте опасность аварийной ситуации. Ремонт сантехники заметно отразится на вашем бюджете.

Водолей

Используйте любую возможность заработать дополнительную сумму. Увеличивается отток денег. Старайтесь не делать долгов.

Рыбы

Ожидать увеличения уровня заработка не следует. Приложите усилия для удержания бездефицитного денежного баланса. Не допускайте финансового риска.

Синоптики удивили прогнозом на Новый год. Узнайте первыми, какой погоды ждать и когда выпадет снег.

Автор: Gazeta.ua
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