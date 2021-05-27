Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча

Этот день будет богат на сюрпризы. Фото: pixabay.com

28 мая почувствуете силу семейной поддержки. Семья не оставит вас наедине с проблемой. Вместе легко будут преодолеваться любые препятствия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Идти на собеседование с целью устройства на новую работу лучше утром, - говорит астролог. - От полудня и дальше показать себя с лучшей стороны будет сложнее. Большие презентации будут проходить неудачно. Желательно их отложить. Этот день будет богат на сюрпризы. И приятные, и не очень. Будьте готовы к экспромту. Не спешите с обещаниями. Выполнить их будет сложно. Говорите правду или молчите. Ложь быстро вылезет боком. Поэтому не портите свою репутацию ради сиюминутной выгоды. Судьбоносная встреча ждет Дев, Скорпионов и Козерогов. Воспользуйтесь шансом найти свою половинку".

Овен

Руководство благосклонно отнесется к вам. За добросовестную работу получите премиальные. Хотя и выплатят их с задержкой.

Телец

Вы будете иметь на руках ограниченную сумму. И прожиточный минимум сможете легко обеспечить. Не стоит покупать одежду и обувь, потому что не будут носиться.

Близнецы

Заработанные в этот день деньги не попадут сразу в ваши руки. Не выставляйте в продажу свои вещи. За них не дадут удовлетворительной цены.

Рак

Не стоит воплощать в жизнь новые финансовые проекты. Они будут убыточными. Наблюдайте за изменением экономической ситуации. Старайтесь удерживать материальную стабильность.

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Лев

Активно влиять на состояние финансовых дел вы сейчас не в состоянии. Плывите по течению. Не берите на себя ответственность за общественную кассу.

Дева

Судьба убережет вас от неоправданных затрат. Не унывайте по поводу отмены каких-то финансовых операций. Не покупайте предметов интерьера. Впоследствии поступят лучшие предложения.

Весы

Увеличатся расходы на поддержание здоровья. Не жалейте на это денег. Торговые операции могут принести заметные убытки. Тщательно проверяйте накладные.

Скорпион

Воспользуйтесь утренними часами для проведения запланированных денежных операций. Позже удача будет не на вашей стороне.

Стрелец

Выгодных финансовых предложений не будет. Но на покрытие текущих расходов средств хватает. В этот день будут находиться потерянные ранее вещи.

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Козерог

Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия впоследствии будут пересматриваться. Выгодные предложения будут поступать на следующей неделе. Сейчас хозяйничайте экономно.

Водолей

Существенных изменений к лучшему в сфере финансов не будет. Соотносите расходы с имеющейся суммой в кошельке.

Рыбы

По возможности рассчитывайтесь за услуги бартером. С выплатой наличных будут возникать проблемы. Кредиторы могут напомнить о задолженности. Найдите способ погасить ее.

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