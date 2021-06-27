Гороскоп на 28 июня: как стать богатым и успешным

Звезды будут способствовать спокойным и уверенным в собственных силах. Фото: pixabay.com

28 июня старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Луна идет на спад, - говорит астрологиня. - Весь рабочий день неблагоприятен для начала чего-то нового. Люди чаще будут выявлять эмоциональную холодность. Будет наблюдаться дефицит милосердия и отзывчивости. Желательно снизить общий темп жизни. Богатым и успешным станет тот, кто отложит на несколько дней деловые переговоры и встречи. Не едьте в путешествие. Позвольте себе жить по инерции. Не задерживайтесь на работе. Выберите спокойные занятия в вечернее время. Не переедайте. Много пейте. Звезды будут способствовать спокойным и уверенным в собственных силах".

Овен

Ваша карман не пополнится. Подождите с открытием депозитных счетов. Начатые в этот день проекты не дадут ожидаемых доходов.

Телец

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Вы можете позволить себе приобрести вещь, о которой давно мечтали.

Близнецы

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь финансовым резервом для осуществления закупок.

Рак

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете остаться без копейки. Не допускайте хаотичных расходов.

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Лев

Не допускайте финансового риска. Есть опасность спустить значительную сумму на неудачный проект или покупку.

Дева

Поступление денег задерживается. Обеспечить все потребности не удастся. Из-за нехватки средств придется корректировать планы.

Весы

Сведите к минимуму финансовую активность. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя сделайте соответствующие поправки в свои расчеты.

Скорпион

Легко решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Стрелец

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Выставлять свои вещи в продажу не следует. За них не дадут настоящей цены.

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Козерог

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер доходов несколько снизится. Дополнительные расходы будут обременительными.

Водолей

Список необходимых расходов увеличивается. Пусть это вас не беспокоит. Вскоре появятся дополнительные шансы повысить свои доходы. Дождитесь подходящего случая.

Рыбы

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

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