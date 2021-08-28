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Гороскоп на 28 августа: какие знаки почувствуют прилив сил и вдохновения

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Гороскоп на 28 августа: какие знаки почувствуют прилив сил и вдохновения
Не засиживайтесь на одном месте. Мышцы нуждаются в движении. Фото: pixabay.com

28 августа проведите больше времени с семьей. Обнимите любимых, поцелуйте детей. В семейном кругу почувствуете себя счастливыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Спина требует внимания, но с курсом массажа подождите до вторника, - говорит астролог. - Укрепляйте иммунитет. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Рискуете вывести из строя систему пищеварения. Подождите с приемом биологически активных добавок. Не засиживайтесь на одном месте. Мышцы нуждаются в движении. Прилив сил и вдохновения почувствуют Весы, Девы и Козероги".

Овен

Замедляются реакции тела на внешние раздражители. Следите за рулем. Старайтесь избегать аварийных ситуаций. Берегите спину от травм.

Телец

Напомнят о себе язвенные процессы желудочно-кишечного тракта. Не провоцируйте обострения хронических болезней. Подходите тщательно к выбору блюд в эти дни.

Близнецы

Повышается склонность организма к аллергическим реакциям. Не стоит экспериментировать с новой косметикой.

Рак

Займитесь упражнениями на поддержание остроты зрения. Подберите себе очки и линзы. Читайте при полноценном дневном освещении.

Лев

Внимания потребует сердечно-сосудистая система. Физическая нагрузка приведет к одышке и учащенному сердцебиению. Берегите себя.

Дева

Хорошее время для начала занятий ароматерапией. Принимайте ароматические ванны. Окуривайте помещение душистыми травами. Результат приятно удивит вас.

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Весы

Изменение погодных условий нехорошо отразится на вашем самочувствии. Контролируйте колебания артериального давления. Не употребляйте алкоголя.

Скорпион

Посетите парикмахерскую. Новая прическа подойдет вам. Однако менять цвет волос не стоит. Краска не будет ложиться ровно.

Стрелец

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Много пейте. Больше времени выделяйте на проведение водных процедур. Избегайте преждевременного старения кожи.

Козерог

Защитите кожу от негативного воздействия окружающей среды. Ветер и солнце могут вызвать появление новых морщин вокруг глаз.

Водолей

Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Отмените поход в солярий. На теле могут появиться настоящие ожоги. Не ходите с непокрытой головой.

Рыбы

Не занимайтесь самолечением. Даже если доверяете человеку, который поделился новым рецептом. Лучше позаботьтесь о полноценном питании и сне.

28 августа по возможности отдавайте долги. Не задерживайте у себя чужих вещей.

Автор: Gazeta.ua
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