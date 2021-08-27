Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить

Отправляйтесь в путешествие. Вас ждут незабываемые впечатления. Фото: pixabay.com

28 августа по возможности отдавайте долги. Не задерживайте у себя чужих вещей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не занимайте ничего без крайней необходимости, - говорит астролог. - Позаботьтесь о поддержании уютной атмосферы в доме. Но позвольте себе утонуть в повседневной хлопотах. Отправляйтесь в путешествие. Вас ждут незабываемые впечатления. Будьте осторожны с высказываниями в адрес любимых. Многие пары могут поссориться из-за неуместных обвинений. Не спешите разрывать отношения. Есть 5 знаков, которые невозможно забыть и разлюбить: Тельцы, Раки, Львы, Водолеи и Рыбы".

Овен

Не начинайте ремонта и строительства. Эти работы обойдутся неоправданно дорого. Не позволяйте себя обмануть. Ведите плановую экономику.

Телец

Для удовлетворения собственных потребностей вам придется воспользоваться поддержкой спонсора. Деньги в ваших руках не будут держаться.

Близнецы

Отложите решение финансовых вопросов до понедельника. Ошибки в расчетах приведут к убыткам. Не позволяйте никому распоряжаться вашей собственностью.

Рак

Излишне средств не будет. Но финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Вам будет везти на ценные находки.

Лев

Содержится стабильная финансовая ситуация. Не покупайте новую одежду. Она не будет носиться. Лучше потратить деньги на культурную программу.

Дева

Накануне выходных вы получили лишь часть ожидаемой прибыли. Поэтому придется выбирать недорогие места для отдыха. Дефицит средств компенсируйте фантазией.

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Весы

В вашем распоряжении не будет большой суммы. Не допускайте бесконтрольных расходов. Шалости малышей могут привести к убыткам. Бодрствуйте.

Скорпион

Экономить не придется. Рассчитывайте на материальную поддержку со стороны близких людей. Вместе вы сможете устроить себе хороший отдых.

Стрелец

Осуществить покупки лучше в субботу. Воскресные расходы принесут разочарование. Не обольщайтесь на низкие цены.

Козерог

Будьте готовы к большим незапланированным расходам. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Вдали от дома ехать не следует.

Водолей

В случае необходимости можно позволить себе поработать дополнительно на выходные. Лучше это сделать в субботу. Воскресные заработки не порадуют.

Рыбы

Сведите к минимуму товарно-денежные операции. Найдите такую форму отдыха, которая не требует значительных финансовых взносов. Хорошо считайте деньги.

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