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пятница, 28 августа 2020 07:00

Гороскоп на 28 августа: что можно и чего не стоит делать этого дня

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Гороскоп на 28 августа: что можно и чего не стоит делать этого дня
Не желательно заниматься вопросами купли-продажи недвижимости и мебели. Фото: pixabay.com

28 августа проведите с семьей. Это хорошее время для знакомства любимых с вашими родителями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Удастся сдвинуть с мертвой точки дела, которые откладывались, - говорит астролог. - Найдутся потерянные вещи. Будет поступать вовремя необходимая информация. Люди будут вносить дельные предложения по дальнейшему сотрудничеству. Старайтесь полноценно использовать творческий потенциал этого дня. Мастера-ремесленники могут делать настоящие чудеса. Не желательно заниматься вопросами купли-продажи недвижимости и мебели. Вас не удовлетворять то цены, то качество, то условия их продажи".

Овен

Вы сможете значительно улучшить свое материальное положение. Приложите усилия для повышения доходов. Покупать авто не время.

Телец

Уровень доходов несколько снизится. Исчезнут дополнительные источники прибыли. Не берите на себя спонсорских обязанностей.

Близнецы

Сложный финансовый период. Лучше вестись дела в вечернее время. Не рискуйте собственными деньгами. Избавьтесь задолженностей.

Рак

Денег в кармане станет больше. Но ряд финансовых проблем так и не удастся решить. Не пора планировать крупные покупки.

Лев

Увеличится нагрузка на ваш кошелек. Однако бюджет от этого не пострадает. Финансы будут поступать вовремя.

Дева

Состоятся едва заметные сдвиги к лучшему. Будет возможность более свободно планировать расходы. Занимать людям деньги не следует. Они не скоро вернутся.

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Весы

Ситуация стабильная. Не спешите тратить заработанное. Выгодных вкладов сделать не удастся. Подождите лучшей возможности.

Скорпион

Средств хватает на ежедневные расходы. Откажитесь от желания побольше заработать. Предоставляйте материальную помощь окружающим.

Стрелец

Деньги будут поступать вовремя. Могут возникать некоторые проблемы с их распределением. Операции с недвижимостью желательно отложить.

Козерог

Заработанные деньги придут вовремя. Сверхприбылей ожидать не следует. Материальной поддержки потребуют родные.

Водолей

Вас ждет финансовый успех. Однако не теряйте бдительности. Слепой азарт может привести к серьезным убыткам.

Рыбы

Настоящих финансовых взлетов не ожидается. Хозяйничайте экономно. Возможны дополнительные расходы на ремонт техники.

Астролог рассказала, чьи дела на этой неделе будут идти лучше.

Автор: Gazeta.ua
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