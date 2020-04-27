Гороскоп на 28 апреля: что сделать, чтобы вас обходили неудачи

Берегитесь заядлых советников, которые навязывают свое мнение. Фото: pixabay.com

28 апреля женщины будут особенно несдержанные на язык. Мужчинам желательно оставаться великодушными и не обращать внимание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет способствовать интеллектуалам, - говорит астролог. – Начнут находиться интересные решения. На некоторых ждут настоящие открытия. Это хорошее время для начала нового курса обучения. На кухне будут рождаться вкусные шедевры. Готовьте полезные блюда. В этот день прольется немало слез. Иногда они могут течь и без особых на то причин. Сентиментальным людям следует помнить об этом. Вас может растрогать любая мелочь. Хотите, чтобы вас обходили неудачи, не допускайте к своему окружению новых знакомых. Берегитесь заядлых советников, которые навязывают свое мнение".

Овен

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Телец

Неблагоприятный день. Позаботьтесь о сохранности своих средств. Не изменяйте основного направления деятельности. Это приведет к снижению заработков.

Близнецы

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может принести неожиданно большие потери.

Рак

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте запас денег. Заемные людям вещи вернутся к вам испорченными.

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Лев

Непорядочные партнеры могут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не укладывайте соглашений.

Дева

Заработки будут меньше, чем вы ожидали. Волноваться нечего. Легко сможете удовлетворить свои желания. Не покупайте одежды.

Весы

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не пора. Это станет шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Скорпион

Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Погасите задолженности. Избегайте штрафов.

Стрелец

Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Темпы роста ваших доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов.

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Козерог

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Водолей

Заметной ограниченности в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Ваш звездный час начнется летом.

Рыбы

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет удачной, если не учитывать приключений, которые принесут понедельник и четверг. Абсолютный успех ждет Близнецов, Дев и Скорпионов. Им будет везти в финансовых делах и личной жизни.