Гороскоп на 27 января: такого прогноза не ожидал никто

 
Ексклюзивы
1/5
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Mysic Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Mysic Fair
Просмотров: 207
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 1125
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 207
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1071
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 873
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 1836
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 1350
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 5121
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1044
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 315
Фото
Все фото
30
15
9
3
3
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Еще одна область переходит в красную зону карантина
Видео
Все видео
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 2088
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1341
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6363
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 360
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 07:00

Гороскоп на 27 января: такого прогноза не ожидал никто

  Комментировать
Гороскоп на 27 января: такого прогноза не ожидал никто
Гоните от себя страх и отчаяние. Больше улыбайтесь, танцуйте и пойте. Фото: pixabay.com

27 января не следует стремиться добиться быстрого результата. Тот, кто будет спешить, совершит ошибки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Первым станет тот, кто был последним, – говорит астролог. – Следите за тем, что и кому говорите. Злые языки не дремлют. Не доверяйте слухам. Воспринимайте спокойно неприятные новости. В большинстве своем они не будут соответствовать действительности. Решение сложных задач отложите до следующей недели. Новые оригинальные идеи не выдержат проверки временем. Гоните от себя страх и отчаяние. Больше улыбайтесь, танцуйте и пойте. Это поможет снять стресс и усталость. Будьте осторожны за рулем. Следите за работой с механизмами. Резко растет количество аварий.

Овен

Новые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не заключайте сделок. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Телец

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет поразительно малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме.

Близнецы

Ограниченная сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Одалживать у людей деньги нельзя.

Рак

Получайте прибыль от проделанных ранее операций. В этот день желательно провести ревизию своих активов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гололед, "каша" и морозы до -13°C: синоптик обновила прогноз

Лев

Поступление денег задержится. Прибыли ожидаются в конце недели. Нелишним будет умение экономить. Следите за вещами. Берегитесь воров.

Дева

На рынок или в магазин не берите с собой все наличные деньги. Противостоять искушению купить больше вкусного будет трудно. Рассчитайте расходы до конца недели.

Весы

Разделите бытовые расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно.

Скорпион

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных нужд не удастся. Не сожалейте об этом. Сейчас деньги больше нужны вашим домашним.

Стрелец

Средств будет хватать на необходимое. Излишка пока не будет. Но финансовая ситуация остается удовлетворительно стабильной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб

Козерог

Дела будут идти неплохо. Следовательно, не стоит проявлять скупость. Поддержите нуждающихся. Приобретение одежды и обуви следует отложить.

Водолей

На везение по финансовым вопросам рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплат за товары и услуги.

Рыбы

Поступление прибыли ожидается после обеда. Поход по магазинам лучше тоже планировать на вторую половину дня. Не покупайте бытовую технику.

Кому и как будет везти на этой неделе, читайте в свежем гороскопе астролога.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 27 января: такого прогноза не ожидал никто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7830
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6975
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6750
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 6454
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 5679
Общество
Еще одна область перешла в красную зону: какие ограничения в регионе
Еще одна область перешла в красную зону: какие ограничения в регионе Просмотров: 189
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
5
 Просмотров: 216
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко
Какой сон на 27 января предвещает большие неприятности и почему сегодня нужно пить молоко Просмотров: 279
Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде
Снег с дождем задержатся в Украине, но не везде Просмотров: 108
Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия
Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 58298
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть