Гороскоп на 27 января: такого прогноза не ожидал никто

Гоните от себя страх и отчаяние. Больше улыбайтесь, танцуйте и пойте. Фото: pixabay.com

27 января не следует стремиться добиться быстрого результата. Тот, кто будет спешить, совершит ошибки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Первым станет тот, кто был последним, – говорит астролог. – Следите за тем, что и кому говорите. Злые языки не дремлют. Не доверяйте слухам. Воспринимайте спокойно неприятные новости. В большинстве своем они не будут соответствовать действительности. Решение сложных задач отложите до следующей недели. Новые оригинальные идеи не выдержат проверки временем. Гоните от себя страх и отчаяние. Больше улыбайтесь, танцуйте и пойте. Это поможет снять стресс и усталость. Будьте осторожны за рулем. Следите за работой с механизмами. Резко растет количество аварий.

Овен

Новые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не заключайте сделок. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Телец

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет поразительно малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме.

Близнецы

Ограниченная сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Одалживать у людей деньги нельзя.

Рак

Получайте прибыль от проделанных ранее операций. В этот день желательно провести ревизию своих активов.

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Лев

Поступление денег задержится. Прибыли ожидаются в конце недели. Нелишним будет умение экономить. Следите за вещами. Берегитесь воров.

Дева

На рынок или в магазин не берите с собой все наличные деньги. Противостоять искушению купить больше вкусного будет трудно. Рассчитайте расходы до конца недели.

Весы

Разделите бытовые расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно.

Скорпион

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных нужд не удастся. Не сожалейте об этом. Сейчас деньги больше нужны вашим домашним.

Стрелец

Средств будет хватать на необходимое. Излишка пока не будет. Но финансовая ситуация остается удовлетворительно стабильной.

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Козерог

Дела будут идти неплохо. Следовательно, не стоит проявлять скупость. Поддержите нуждающихся. Приобретение одежды и обуви следует отложить.

Водолей

На везение по финансовым вопросам рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплат за товары и услуги.

Рыбы

Поступление прибыли ожидается после обеда. Поход по магазинам лучше тоже планировать на вторую половину дня. Не покупайте бытовую технику.

Кому и как будет везти на этой неделе, читайте в свежем гороскопе астролога.