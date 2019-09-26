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пятница, 27 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 27 сентября: как привлечь к себе успех и деньги

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Гороскоп на 27 сентября: как привлечь к себе успех и деньги
Отдавайте долги. Выбрасывайте из дома хлам. Фото: clutch.ua

27 сентября - день накануне новолуния. Лучше завершать начатое, чем начинать что-то новое. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отдавайте долги. Выбрасывайте из дома старый хлам, - говорит астролог. - Это весьма напряженный день. Он принесет немало переживаний. Часто будут случаться ошибки по невнимательности. Резко снижается работоспособность. Чтобы привлечь к себе успех и деньги, надо забыть о застенчивости и приступить к делам с полной самоотдачей. Наиболее ответственную работу отложите до следующей недели. Следите за рулем. Ситуация на дорогах остается сложной".

Овен

Предусмотреть расходы заранее будет сложно. Имейте при себе резервную сумму денег. Не гонитесь за длинным рублем. Это бесполезно. Возьмите на себя ответственность за мир в доме.

Телец

Продолжается напряженный финансовый период. На премиальные рассчитывать не стоит. Утренние покупки будут неудачными. Потерянные вещи не вернутся к вам.

Близнецы

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными для вас. Брать кредит под залог нельзя. Вовремя погасить его будет трудно. Вечером появится прекрасная возможность найти общий язык с любимыми.

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Рак

Перенесите поход по магазинам на выходные. Партнеры не заинтересованы в сближении отношений. Старайтесь отнестись к этому спокойно. Неудачное время для первого свидания.

Лев

Поступления заработков задерживается. Немного подождите. Не надо покупать авто и драгоценности. На вечеринке воздержитесь от откровенного флирта с чужим партнером. Берегите хорошие отношения с любимыми.

Дева

На покрытие всех необходимых расходов средств не хватает. Получить вовремя заработанные деньги вы не сможете. Открытые в этот день предприятия будут убыточными. Откажитесь от похода в сауну.

Весы

Значительная сумма в кармане позволит чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами правильно. Не пытайтесь все решить сами. Советуйтесь с близкими.

Скорпион

Больше времени уделите детям. Они потребуют вашего утешения. Не отказывайтесь от участия в их жизни из-за занятости. Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами.

Стрелец

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сопроводительную документацию при осуществлении торговых операций. Ошибки обойдутся дорого. Не верьте в обещания новых знакомых. Серьезные отношения завязать не удастся.

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Козерог

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Обходитесь малым. Не одалживайте денег. Старайтесь объясниться с дорогими людьми. Прощайте им.

Водолей

Не афишируют свои намерения. Вашими идеями могут воспользоваться конкуренты. Настроение будет испорчено еще утром. Будет раздражать множество мелочей. Лучше отказаться от свидания.

Рыбы

Может раздражать застой в финансовых делах. Сдвинуть ситуацию к лучшему не удастся. Остается только ждать. Не допускайте неконтролируемых расходов.

В Украине рекордно подешевел доллар. На 25 сентября Нацбанк установил курс на уровне 24,20 грн / долл. Эксперты спрогнозировали, когда он подорожает.

Автор: Gazeta.ua
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