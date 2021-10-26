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среда, 27 октября 2021 07:00

Гороскоп на 27 октября: назвали самые сексуальные знаки зодиака

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Гороскоп на 27 октября: назвали самые сексуальные знаки зодиака
Деловые встречи и командировки пройдут неудачно. Не планируйте длительное путешествие. Фото: pixabay.com

27 октября – удачный день для начала курсов. Легко будет научиться водить авто или говорить на иностранном. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит в эту среду запускать новые коммерческие проекты, – говорит астролог. – Они приведут к значительным убыткам. Не желательно производить ремонт электрооборудования или производить обновление программного обеспечения. Есть риск вывести его из строя. Не планируйте длительное путешествие. Деловые встречи и командировки пройдут неудачно. Быстро будут распространяться сплетни. Самыми сексуальными в этот день будут Тельцы, Весы и Скорпионы. Вы будете влюбляться, желать страсти и взаимности. Есть шанс встретить свою пару".

Овен

Обращение в государственные организации обойдется слишком дорого. Не следует в этот день начинать оформление важных документов.

Телец

Будут поступать небольшие суммы денег. Этого будет достаточно для покрытия текущих затрат. Не покупайте бытовую технику.

Близнецы

Удачный день. Деловые партнеры не подведут. Деньги будут поступать без задержки. Проследите за правильностью оформления финансовой документации.

Рак

Сохраняется средний уровень достатка. Не привлекайте чужие деньги в свой бизнес. Вскоре придется спорить с партнерами из-за процентов с доходов.

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Лев

Ваши денежные способности не могут обеспечить желаемого прожиточного уровня. Кризисный период продолжается. Оценивайте ситуацию трезво.

Дева

Деньги будут даваться нелегко. Подарков судьбы ждать не приходится. Лишь мудрая финансовая политика поможет выйти из затруднительного положения без больших потерь.

Весы

Финансовый вопрос будет стоять остро. От некоторых покупок придется отказаться. Смена места работы существенно не повлияет на положение дел.

Скорпион

Положительных изменений в сфере финансов не ожидается. Позаботьтесь о сохранении и рациональном использовании денег.

Стрелец

Увеличивается отток денежных средств. Некоторая сумма может быть просто потеряна. Следите за совершением сделок купли-продажи.

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Козерог

Вы можете получить прибыль в виде наследства или подарка. Таким образом будет решена часть материальных проблем.

Водолей

Скучать из-за материальных затруднений не придется. На все необходимое денег будет хватать. Еще немного будет оставаться.

Рыбы

Дефицита денег не будет. Будьте щедры в помощь ближним. Отдайте часть своих средств на благотворительные дела.

Астролог рассказала, для кого эта неделя станет самой счастливой.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
октября

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