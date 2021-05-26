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четверг, 27 мая 2021 07:00

Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным

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Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Будут находиться и силы, и стремление для новых начинаний. Но не стоит терять бдительности. Фото: pixabay.com

27 мая почувствуете прилив сил и вдохновения. Щедро делитесь приподнятым настроением с окружающими. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день к людям вернется оптимизм, - говорит астролог. – Будут находиться и силы, и стремление для новых начинаний. Но не стоит терять бдительности. Помните, что сезон затмений продолжается. Желание действовать не будут оставлять времени на продумывание деталей конкретного дела. Таким образом можно навредить себе. Лучше браться за дела, которые не требуют большого количества времени. Иначе в процессе их реализации можно потерять интерес к ним. Скорпионы и Весы имеют шанс разбогатеть. Успешными себя почувствуют Овны, Близнецы и Козероги".

Овен

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Телец

Из-за собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместно.

Близнецы

Определенная ограниченность в финансах не будет мешать осуществлению ваших планов. Ситуация сложится в вашу пользу. Всем необходимым вы себя обезопасите.

Рак

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питает чрезмерных меркантильных интересов. Это может обернуться против вас.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

Дева

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Покупать ювелирные изделия не время.

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Весы

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Скорпион

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. По возможности выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

Стрелец

Расходы будут превышать заработки. Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Не экономьте на семье.

Козерог

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Ожидайте поступления перспективных финансовых предложений.

Водолей

Заработок будет оставаться стабильно низким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Рыбы

Удачным этот день не назовешь. Но не будет он и проигрышным. Лучше дела пойдут вечером. Поход по магазинам стоит планировать после обеда.

Астролог удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
мая

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