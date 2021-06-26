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воскресенье, 27 июня 2021 07:00

Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше

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Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Воспользуйтесь моментом, чтобы почувствовать себя победителем. Фото: pixabay.com

27 июня проведите с дорогими сердцу людьми. Отдохните вместе на пляже, сходите на кофе или мороженое. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воскресенье - день оживленного дружеского общения, - говорит астролог. - Вспомните о давних приятелей. Поддерживайте переписку с интересными людьми. Однако не следует назначать первого свидания. Оно не станет романтическим событием. Утром некоторые женщины будут особенно уязвимы и безудержные на язык. Ваши шутки могут восприниматься неадекватно. В этот день больше всего повезет Львам, Весам и Водолеям. Воспользуйтесь моментом, чтобы почувствовать себя победителем".

Овен

Ограничьте круг общения в эти дни. Сумейте отказать слишком назойливым собеседникам. Займитесь незавершенными ранее делами.

Телец

Организуйте выезд на природу с друзьями и семьей. Это будет лучший способ пообщаться и отдохнуть в кругу близких людей.

Близнецы

Случайное знакомство будет иметь романтическое продолжение. Одиноким желательно не засиживаться дома. Посещайте места отдыха.

Рак

Не давайте волю сомнениям. Изменить что-то в личной жизни лежа на диване не удастся. Воскресенье обещает быть романтически приподнятым.

Лев

За суетой некогда будет заняться любимыми делами. Может преобладать не лучшое настроение. Сознательно избегайте конфликтов с близкими.

Дева

Неудачный поступок близкого человека может оттолкнуть вас. Не принимайте окончательных решений на будущее. Дайте человеку второй шанс.

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Весы

Прислушайтесь к советам старших друзей. Они помогут вам уладить недоразумение с любимыми.

Скорпион

Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывались. Отдохнуть вместе с милыми не удастся. Они не будут иметь свободного времени.

Стрелец

Встречайте утро с улыбкой. Создайте дома уютную атмосферу. Устройте ужин при свечах. Любимые будут безмерно благодарны вам.

Козерог

Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Водолей

С любимыми трудно будет поддерживать спокойную беседу. Атмосфера в доме будет напряженной. О чем-то важном поговорите в субботу утром.

Рыбы

Вас не будет удовлетворять прагматичность партнеров. Возникнет желание найти себе интересного собеседника. Не делайте этого.

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Астролог сделала подробный прогноз на середину лета.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
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