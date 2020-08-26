Гороскоп на 27 августа: чего не стоит делать в последний четверг лета

Обновления имиджа лучше планировать на начало следующей недели. Фото: pixabay.com

27 августа наступает время романтических приключений. Осуществится одно из самых смелых желаний. Помните, что вы стоите лучшего. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день придется корректировать свои планы, - говорит астролог. – Часто будут меняться обстоятельства. Неблагоприятное время для начала нового курса лечения. Обновления имиджа также лучше планировать на начало следующей недели. В последний четверг лета не стоит посещать парикмахерскую. Больше времени проводите в одиночестве. Освободите свой дом от лишних вещей. Хорошо пройдут некоммерческие презентации и выставки. Деловых и финансовых договоренностей заключать не стоит".

Овен

Налаженный бизнес будет давать хорошую прибыль. Новые проекты будут убыточными.

Телец

Займитесь укреплением существующих финансовых позиций. Не допускайте неконтролируемых расходов и задолженностей.

Близнецы

Основные сферы занятости не принесут заметной прибыли. Деньги будут понемногу поступать из альтернативных источников. Экономьте.

Рак

Наиболее важные финансовые операции проведите в начале дня. Во второй его половине будет остро чувствовать недостаток средств.

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Лев

Недостаток средств будет замедлять реализацию ваших планов. Не стоит рассчитывать на поддержку финансовых партнеров.

Дева

В конце дня вас ждет обострения финансовых проблем. Воспользуйтесь своими сбережениями. Не оставляйте без присмотра личные вещи.

Весы

В основном вам будет везти в финансовых вопросах. Позаботьтесь о пополнении денежного запаса. Не отказывайтесь от подработки.

Скорпион

Ожидается скромная прибыль. Разработайте новую финансовую стратегию. Впоследствии она поможет выйти из затруднительного материального положения.

Стрелец

О значительных доходах мечтать не стоит. Обещанные средства не поступят на ваши счета. Отложите покупку крупных вещей.

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Козерог

Деньги не будут держаться в ваших руках. Расходы превзойдут доходы. Сантехника потребует ремонта.

Водолей

Сведите финансовую деятельность к минимуму. Проводите только необходимые расчеты, чтобы сохранить сбережения.

Рыбы

Будут поступать стабильные средние доходы. Премиальных не будет. Не допускайте переплаты за купленные товары.

Астролог рассказала, какие сюрпризы готовит последняя неделя лета.