Гороскоп на 27 апреля: кому и где посчастливится встретить свою судьбу

Поздно вечером не выходите гулять по темным улицам. Фото: pixabay.com

27 апреля воздержитесь от распространения сплетен. Через злые языки случится много бед и препятствий. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день бесперспективных начинаний, - говорит астролог. - Занимайтесь привычными делами. Сотрудничайте с хорошо знакомыми вам партнерами. Отложите онлайн-презентации и рекламные акции. Вряд ли они пройдут удачно. Поздно вечером не выходите гулять по темным улицам. Открывать двери незнакомцам также не следует. Прогнозируется рост количества преступлений. Овны, Стрельцы и Козероги имеют шанс встретить свою судьбу. Звезды обещают вам незабываемые чувства. Первая встреча состоится там, где вы меньше всего ожидали: в продуктовом магазине, аптеке или на заправке".

Овен

Денег будет достаточно Порадуйте себя вкусненьким. Желание любимых и ваши планы не будут совпадать. Настаивать на своем бессмысленно. Уступите. Вы от этого только выиграете.

Телец

Может произойти крупная ссора с родственниками или соседями. Старайтесь избежать серьезной вражды.

Близнецы

Начнут всплывать прежние обиды и взаимные претензии. Достичь взаимопонимания с партнерами будет сложно. Вовремя меняйте тему разговора на нейтральную.

Рак

Заботиться о повышении заработка не время. Старайтесь удержать существующие финансовые позиции. Предоставляйте материальную помощь пожилым людям. Дети порадуют вас своими успехами.

Лев

Деньги не будут держаться кармане. Рассчитывать на хороший заработок не следует. Как и вызывать зависть у друзей. Не стоит им рассказывать о своем счастье.

Дева

Ситуация будет складываться в вашу пользу. Ожидается хорошая прибыль. Избегайте финансовых спекуляций. Не подвергайте свой кошелек опасности.

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Весы

Целый день вы будете встречаться с проявлениями хамства. Поэтому вечером неадекватно резко можете реагировать на претензии со стороны партнеров. Контролируйте себя.

Скорпион

Трудно будет донести до окружающих какую-то информацию. Все будут заняты собственными делами. Не настаивайте на общении.

Стрелец

Партнеры ожидают от вас не слов, а конкретных действий. Ваша ссылка на занятость вызовет волну возмущения. Не уклоняйтесь от домашних обязанностей.

Козерог

Купленные обновки не будут носиться долго. Поставленная сантехника быстро выйдет из строя. Воздержитесь от лишних расходов.

Водолей

Встречи с милыми не принесут удовольствие. Причиной станет ваша несдержанность. Лучше провести вечер дома.

Рыбы

Появление нового человека в вашем окружении не предвещает перемен к лучшему. Вскоре от него следует ожидать неприятностей.

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет удачной, если не учитывать приключений, которые принесут понедельник и четверг.