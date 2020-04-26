Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех

Позвольте себе расслабиться. Думайте о приятном. Фото: pixabay.com

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет удачной, если не учитывать приключений, которые принесут понедельник и четверг. В эти дни лучше отдыхать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Любые планы все равно сорвутся, - говорит астролог. - Позвольте себе расслабиться. Думайте о приятном. Проводите вечера и выходные на даче. Чаще бывайте на свежем воздухе. Выбирайтесь на балкон, открывайте окна. Люди начнут волноваться из-за безработицы и замораживание зарплат. Не теряйте оптимизма. Абсолютный успех ждет Близнецов, Дев и Скорпионов. Им будет везти в финансовых делах и личной жизни".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет казаться, что можете много. На самом деле мало что получится. Заканчивайте начатые ранее проекты. Партнеры и коллеги могут демонстрировать лень и медлительность. Рассчитывать на их поддержку бесполезно. К работе беритесь на рассвете.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Быстро будет наступать усталость. Будете слишком заняты и пессимистичны. Это не понравится любимым. Чтобы исправить ситуацию, стоит ее просто отпустить.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Смело продвигайте вперед творческие и интеллектуальные проекты. Финансовая ситуация улучшается. Но с крупными покупками спешить не стоит. Имейте под рукой антикризисный запас денег.

Рак (22 июня - 22 июля)

В понедельник настроение испортят неприятные известия. Но расстраиваться не стоит. Все события впоследствии приведут к лучшему. Деньги будут поступать с опозданием. Желательно не менять место работы и не ходить на собеседования.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хвастаться нечем. Ваши достижения превзойдет кто-то другой. Но это не повод сложить руки. Более прибыльным станет вечер. Стоит задержаться за работой. Не открывайте двери для случайных посетителей. Они принесут беспокойство в семью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Денег будет достаточно. Это позволит свободно планировать расходы. Часть средств лучше сэкономить. Проявляйте терпение к детям и любимых. Ссоры и тревоги скоро покинут ваш дом. Любите и цените тех, кто рядом.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

На самоуверенных ждут убытки. Это время неоправданных ожиданий. Только хвастаться не стоит. Держите в тайне то, чем планируете заниматься в ближайшее время.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Энергии будет не много, но этого хватит, чтобы реализовать себя сполна. Боритесь - поборете. Конкуренты останутся далеко позади.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Мало-какие инициативы сейчас будут поддержаны. Расстраиваться не следует. Не мешайте вашим врагам бороться между собой. От этого выиграете вы. Позвольте любимым проявить свои способности. Некоторое время придется побыть в их тени.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вовремя реагируйте на изменения в политике и экономике. Умение предвидеть будущее и подстраиваться под обстоятельства позволит улучшит материальное положение. Достаточно кого-то контролировать. Любимые будут воспринимать ваше поведение как признак недоверия.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Вы готовые становиться на защиту справедливости, бороться за права и отстаивать свое мнение. На длительную борьбу сил не хватит. Поэтому действуйте четко и быстро. Сейчас вы способны донести до людей истину. Заявляйте о своих намерениях.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете смиренно наблюдать за тем, как счастье пробегает мимо. Не завидуйте тем, кому сейчас везет. Вас жизнь не балует, но серьезно и не разочаровывает. Смиритесь с таким положением дел. Двигайтесь в задуманном направлении и все, что нужно, обязательно достанется вам.

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