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среда, 26 января 2022 07:00

Гороскоп на 26 января: кому в этот день звезды прочат деньги, успех и новые возможности

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Гороскоп на 26 января: кому в этот день звезды прочат деньги, успех и новые возможности
Лучше пойдут дела вечером. На высокие заработки рассчитывать не следует. Фото: pixabay.com

26 января не доверяйтесь малознакомым людям. Внешняя привлекательность окажется обманчивой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день следует посвятить исправлению ошибок, – говорит астролог. – Не принимайте важных решений. Хорошо будет работать критическое мышление. Однако лучше направить его на свои дела. Воздержитесь от замечаний по адресу знакомых. Старайтесь никуда не торопиться. Позвольте делам течь по инерции. Не ускоряйте оформление бумаг. Освободите дом от лишних вещей. Помойте окна. Больше простора и света пустите в свое жилище. Лучше пойдут дела вечером. На высокие заработки рассчитывать не следует. Деньги, успех и новые возможности звезды пророчат Стрельцам и Козерогам".

Овен

Не самый лучший день для начала интимных отношений. Вас ждет разочарование. Желательно воздержаться от половых связей.

Телец

Не торопитесь удовлетворять все желания своих любимых. Ваш бюджет может не выдержать такой нагрузки. Не теряйте здравого смысла.

Близнецы

Цените долгие отношения. Не обижайте близких своей невнимательностью. В скором времени придется обратиться к ним за поддержкой.

Рак

Напомнят о себе старые долги. Верните людям взятые когда-то вещи или деньги. Делать взносы в долгосрочные проекты не время.

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Лев

Возлюбленные не будут понимать вас. Острое чувство одиночества может охватить сердце. Однако реальных оснований для этого не будет.

Дева

Проверяйте оформление гарантийных талонов при совершении покупки. При обнаружении дефекта вам придется отстаивать свои потребительские права.

Весы

Знайте меру. Некоторые из своих недовольств не следует озвучивать. Мужу (жене) это просто надоест.

Скорпион

Не планируйте большие финансовые операции. Вместо дохода будете иметь убыток. Ограничьте текущие расходы.

Стрелец

Доходный день. Наблюдайте за изменениями на рынке. В соответствии с ними скорректируйте финансовые планы. Вкладывать средства в новые проекты не следует.

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Козерог

День перспективных финансовых шагов. Задержитесь на работе. Дела лучше будут идти вечером. После заката случится ценная находка.

Водолей

Ностальгия по прежним романтическим приключениям испортит настроение. Не унывайте. Придумайте повод для маленького семейного праздника.

Рыбы

Особый день в вашей жизни. Могут сбыться самые смелые мечты. Окружающие будут проявлять внимание к вам.

Астролог ошеломила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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