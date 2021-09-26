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воскресенье, 26 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 26 сентября: кого ждет масса приятных сюрпризов

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Гороскоп на 26 сентября: кого ждет масса приятных сюрпризов
Восстановить силы поможет хорошая комедия или интересная книга. Не сидите весь день в смартфоне. Фото: pixabay.com

26 сентября - кризисный день для людей творческих профессий. Многих будет покидать муза. Захотите уединиться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Остальные наоборот почувствует прилив энергии, - говорит астролог. - Исчезают преграды и проблемы. Появляется уверенность в завтрашнем дне. Покупку одежды отложите на вторник. Приобретенные сегодня вещи будут плохо носиться. Лучше не ходить на свидания. Усталость многих побуждает провести выходные дома. Восстановить силы поможет хорошая комедия или интересная книга. Не сидите весь день в смартфоне. Масса приятных сюрпризов ждет Тельцов, Раков, Львов и Стрельцов".

Овен

Случайно будете достигать того, за что боролись более полугода. Но просчитать последствия своих действий не сможете.

Телец

Избегайте финансовых ловушек и контролируйте свои расходы. Не спешите с принятием решения, как бы вас не подгоняли окружающие.

Близнецы

Определитесь, что для вас важнее. Отложите дела, которые могут подождать. Сами контролируйте движение своих денег.

Рак

Поддержите близких материально. Денег на все хватает. Но отправляться в игровые залы не стоит. Выигрыш будет не на вашей стороне.

Лев

Не пора нервничать. Сдерживайте эмоции, чтобы не обидеть людей своей резкостью. Растут расходы. Придется заручиться финансовой поддержкой родственников.

Дева

Жизнь будет требовать от вас точных и быстрых решений. Через сомнения снижается производительность труда. Заручитесь поддержкой партнеров, положитесь на советников и помощников.

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Весы

Трудно будет оставаться деликатными. Все вокруг будет выводить вас из равновесия. Достичь желаемого помешают конкуренты.

Скорпион

Не стоит изменять своим убеждениям и поступаться собственными принципами. Уверенно двигайтесь к цели. Расширяйте круг общения. Но командировки и путешествия пока лучше отложить.

Стрелец

Защищайте свою интеллектуальную собственность. Не доверяйте никому секреты. Они станут известны общественности.

Козерог

Дела пойдут так, как хотите. Стабильность придаст вам уверенности. Поступит сумма, на которую рассчитывали.

Водолей

Ваши действия могут шокировать окружающих. Коллеги будут удивляться, как вы успеваете за день переделать дела, на которые другим нужна неделя.

Рыбы

Стабильность и однообразие будут напрягать. Будет хотеться изменений и экспромтов. Часть денег сэкономите. Не поддавайтесь рекламе. Отказывайтесь от покупки вещей, которые на самом деле сейчас вам не нужны.

Неделя с 20 по 26 сентября начнется с полнолуния. Астрологиня рассказала, как успешно прожить дни, которые будут кормить целый год.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
26
сентября

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