Гороскоп на 26 октября: кому будет везти на каждом шагу

Могут возникать проблемы с памятью и вниманием. Фото: pixabay.com

26 октября будут подводить часы и транспорт. Придется не раз корректировать планы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день увеличится количество краж, - говорит астролог. - Следите. Не пора работать с важными документами. Допустите ошибок при оформлении. Отложите до следующей недели процесс переоснащения компьютера. Не самый лучший день для начала курса обучения. Могут возникать проблемы с памятью и вниманием. Ответственные лица вряд ли будут охотно реагировать на ваши просьбы. Дела будут продвигаться медленно. Тельцам, Стрельцам и Рыбам будет везти на каждом шагу. Это ваш шанс заявить о себе, достичь карьерного роста и повысить заработки".

Овен

Контролируйте движение денег. Могут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Перечисляйте сдачу на рынке.

Телец

День подведения итогов. Поищите причины уменьшения финансового потока. Внесите изменения в свою финансовую политику. Вскоре ситуация улучшится.

Близнецы

День потерь и повреждения собственного имущества. Будьте осторожны. Не выставляйте в продажу свои вещи. Выгодно их сбыть вы не сможете.

Рак

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода вы не получите.

Лев

Очередного заработка придется подождать. Деньги будут всплывать быстро. Ищите дополнительные средства экономии.

Дева

Дела будут двигаться крайне медленно. Ограничьте список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям деньги.

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Весы

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет трудно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

Скорпион

Не идите к игровых клубов. Оставите там немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. Во время распродажи можете приобрести дешевый хлам.

Стрелец

Хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Но брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета.

Козерог

Дополнительной прибыли не ожидается. Отложите оформления имущественных документов. Ошибки в важных документах приведут к лишним затратам.

Водолей

Рисковать не следует, так как убытки неизбежны. Финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку бесполезно.

Рыбы

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен не будет заметно влиять на ваш бюджет.

Астролог сделала неожиданный прогноз на неделю.