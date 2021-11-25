Гороскоп на 26 ноября: назвали 3 знака, которые ожидает денежный успех

События в этот день помогут разобраться в реальной стоимости отношений. Фото: pixabay.com

26 ноября не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"События в этот день помогут разобраться в реальной стоимости отношений, – говорит астролог. – Люди будут проявлять больше агрессивности и неуступчивости. Наступает кризисный период для больных психическими заболеваниями. Чаще случаются нервные расстройства. Обостряются конфликты между давними оппонентами. Не пора внедрять новые методики. Будет тормозится ввод всего нового. Будьте готовы преодолевать давление внешних обстоятельств. Следите за рулем. Тельцов, Стрельцов и Водолеев ожидает денежный успех".

Овен

Сведите к требуемому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться на штрафные санкции.

Телец

Завершается период материальной нестабильности. В скором времени ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Близнецы

Увеличивается отток денежных средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться в прежние бизнес-проекты. Обещанной прибыли не будет.

Рак

Отложите переезд на новую квартиру. Не приступайте к ремонту. Закрывайте краны. Бытовые невзгоды могут повлечь за собой большую потерю денег.

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Лев

Завершайте начатые дела. Заработанные деньги поступят полностью. Не торопитесь их тратить. Пополните свои сбережения.

Дева

Деньги будут даваться нелегко. Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово по финансовым вопросам нельзя.

Весы

Имущественные споры будут разрешаться не в вашу пользу. Отложите решение вопросов распределения наследственности. Не покупайте недвижимость.

Скорпион

На ежедневные расходы денег будет достаточно. Планировать путешествия не следует. Оно обойдется неоправданно дорого.

Стрелец

Доходный день. Должники могут вернуть деньги. Купленные товары будут служить долго. Не стоит открывать новые счета.

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Козерог

Вторая половина дня принесет хорошую прибыль. Используйте возможность значительно повысить заработки. У вас появится влиятельный спонсор.

Водолей

Поступит ожидаемая сумма. Новые предложения не спешите принимать. Вряд ли они окажутся интересными.

Рыбы

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметных прибылей тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

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