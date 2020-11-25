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четверг, 26 ноября 2020 07:00

Гороскоп на 26 ноября: кому этот день принесет перемены к лучшему

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Гороскоп на 26 ноября: кому этот день принесет перемены к лучшему
Людям не хватает душевности в отношениях. Будьте щедрыми на теплое слово. Фото: pixabay.com

26 ноября - день скандалов и сенсационных новостей. Однако большинство из них не стоят доверия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"К советам и необычным рецептам относитесь скептически, - говорит астролог. - Трудно будет усваиваться информация. Об этом следует помнить учителям и мамам. Терпеливо помогайте детям разобраться в новом материале. Людям не хватает душевности в отношениях. Будьте щедрыми на теплое слово. Будете иметь особую силу очаровывать людей. Овнам, Скорпионам и Водолеям четверг принесет перемены к лучшему. В течение дня будет беспокоить головная боль. Чаще делайте перерывы во время работы. Повышается аварийная опасность на дорогах".

Овен

Ожидаются очередные денежные поступления. Отложите по возможности подписания имущественных поручений и других ценных бумаг. Не отказывайте родным в финансовой поддержке.

Телец

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительные приработки. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашей семье.

Близнецы

Ошибки при оформлении финансовой документации принесут убытки. Торговые операции пройдут неудачно. Делайте только необходимые покупки.

Рак

Финансовые операции будут проходить без задержек. Цените стабильность в отношениях. Не стоит искать внебрачных отношений. Мимолетное удовольствие завершится семейным конфликтом.

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Лев

На личную жизнь времени не хватит. Свидание может быть перенесено. Поддержите знакомых. Они будут переживать по поводу споров с родственниками.

Дева

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на нужды детей. Погоня за сверхприбылью приведет к материальным потерям.

Весы

Ограничьте свои желания. Отложите посещение элитных мест отдыха. Удовольствие несвоевременных прихотей дорого обойдется. Увеличение доходов не ожидается.

Скорпион

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Стрелец

День повышенного экономического риска. Финансовые планы будут разрушатся. Новые предложения партнеров не будут удовлетворять вас. Следите за движением денег.

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Козерог

Попытки изменить отношения с любимыми к лучшему не будут иметь успеха. Позвольте событиям развиваться естественно.

Водолей

Доходы понемногу будут расти. Вкладывайте деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Время покупать посуду.

Рыбы

Будут возникать недоразумения во время общения с родственниками любимых. Не стоит откровенно говорить с посторонними о своих личных планах.

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Автор: Gazeta.ua
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