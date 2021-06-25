Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 1918
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 387
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 324
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 558
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 630
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 423
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 378
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1026
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
6
8
3
10
10
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные &quot;апартаменты&quot;
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском &quot;Экополис ХТЗ&quot;
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском "Экополис ХТЗ"
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Видео
Все видео
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
Даже пританцовывают: показали реакцию животных на прохладный душ
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 225
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 387
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 855
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 414
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 07:00

Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас

  Комментировать
Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас
Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Фото: pixabay.com

26 июня - день милосердия, согласия и мира. Сделайте шаг к примирению со своими оппонентами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не отказывайте людям, которые просят вашей помощи, - говорит астролог. - Подавайте милостыню. Творите добро. Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Созерцание шедевров мирового искусства оставит глубокие впечатления. Отложите принятие окончательных решений по важным вопросам. Набирайтесь сил. Доверяйте своей интуиции. Не стоит делать того, к чему не лежит сердце. Просто сейчас наступает звездный час для Близнецов и Стрельцов".

Овен

В течение недели прибыли не были достаточно высокими. Придется уменьшать расходы. Званый вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

Телец

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Можно начинать ремонтные работы.

Близнецы

Недостатка средств не будет ощущаться. Выходные вы можете планировать без учета финансовых затруднений.

Рак

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Позаботьтесь о сохранении собственных вещей. Их могут испортить в транспорте или на вокзале.

Лев

Финансовая ситуация остается удовлетворительной. Вы обеспечили своевременное пополнение собственного кармана. Можно и отдохнуть на свой вкус.

Дева

К решению финансовых проблем вернитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади

Весы

Сохраняется сложная финансовая ситуация. Не все заработанные за неделю деньги попали в ваш карман. Ищите дополнительные средства экономии. Не планируйте поездок.

Скорпион

Серьезных финансовых потрясений не будет. Однако слишком много денег из вашего кармана может пойти на нужды родственников. Думайте о завтрашнем дне. Расходы должны быть умеренными.

Стрелец

Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует отложить на непредвиденные расходы.

Козерог

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок.

Водолей

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит не только на продукты.

Рыбы

Поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками.

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Астрологиня сделала подробный прогноз на середину лета.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 9891
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 8622
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 7146
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 4455
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3330
Общество
Приметы и традиции 26 июня: сегодня запрещено пить молоко
Приметы и традиции 26 июня: сегодня запрещено пить молоко Просмотров: 81
Из Греции вывезли около 200 украинских туристов, которые там застряли
Из Греции вывезли около 200 украинских туристов, которые там застряли Просмотров: 90
Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком
Церковный праздник 26 июня: сегодня вспоминают святую, которую убили ребенком Просмотров: 306
Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях
Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях Просмотров: 72
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
Как оригинально поздравить именинников 26 июня
6
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
22
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 56545
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть