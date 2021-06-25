Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас

Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Фото: pixabay.com

26 июня - день милосердия, согласия и мира. Сделайте шаг к примирению со своими оппонентами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не отказывайте людям, которые просят вашей помощи, - говорит астролог. - Подавайте милостыню. Творите добро. Проведите эти выходные в спокойном уютном месте. Созерцание шедевров мирового искусства оставит глубокие впечатления. Отложите принятие окончательных решений по важным вопросам. Набирайтесь сил. Доверяйте своей интуиции. Не стоит делать того, к чему не лежит сердце. Просто сейчас наступает звездный час для Близнецов и Стрельцов".

Овен

В течение недели прибыли не были достаточно высокими. Придется уменьшать расходы. Званый вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

Телец

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Можно начинать ремонтные работы.

Близнецы

Недостатка средств не будет ощущаться. Выходные вы можете планировать без учета финансовых затруднений.

Рак

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Позаботьтесь о сохранении собственных вещей. Их могут испортить в транспорте или на вокзале.

Лев

Финансовая ситуация остается удовлетворительной. Вы обеспечили своевременное пополнение собственного кармана. Можно и отдохнуть на свой вкус.

Дева

К решению финансовых проблем вернитесь в рабочие дни. В выходные порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует.

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Весы

Сохраняется сложная финансовая ситуация. Не все заработанные за неделю деньги попали в ваш карман. Ищите дополнительные средства экономии. Не планируйте поездок.

Скорпион

Серьезных финансовых потрясений не будет. Однако слишком много денег из вашего кармана может пойти на нужды родственников. Думайте о завтрашнем дне. Расходы должны быть умеренными.

Стрелец

Деньги будут поступать отовсюду понемногу. Порадуйте себя обновкой. Некоторую сумму следует отложить на непредвиденные расходы.

Козерог

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок.

Водолей

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит не только на продукты.

Рыбы

Поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками.

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Астрологиня сделала подробный прогноз на середину лета.