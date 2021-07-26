Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава

На интересные предложения будет везти Тельцам, Девам и Скорпионам. Фото: pixabay.com

26 июля вам захочется изменений. Все вокруг начнет раздражать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Достичь желаемого в этот день сумеете благодаря терпению и умению обходить острые углы, - говорит астролог. – Ночью будут сниться вещие сны. Запоминайте их. Это будут ценные подсказки в жизни. Тревожным натурам может плохо спаться. Поэтому уже утром такие люди будут чувствовать усталость. Слава и деньги придут в жизнь Львов и Весов. На интересные предложения будет везти Тельцам, Девам и Скорпионам. По возможности обходитесь в этот день без лекарств. Не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Появятся симптомы отравления".

Овен

Размер выручки не возрастет. Одно за другим будут возникать недоразумения с деньгами. Проверяйте собственноручно все расчеты.

Телец

Для осуществления денежных операций лучше подойдет вторая половина дня. Покупать украшения и предметы для оформления интерьера не следует.

Близнецы

Исключительно неудачный день. Не допускайте финансового риска. Все выплаты и взносы желательно перенести на середину недели.

Рак

Решение бытовых проблем потребует дополнительных расходов. Перед выходом из дома проверяйте краны и выключайте электроприборы.

Лев

Для осуществления необходимых платежей придется привлекать сэкономленные деньги. Не ходите без надобности по магазинам.

Дева

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Часть товара может быть повреждена. Денежные поступления ожидайте во второй половине дня.

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Весы

На мелкие выплаты денег будет достаточно. Коммерческие вопросы будут решаться нелегко. Не будет хватать средств на реализацию новых проектов.

Скорпион

День напрасно потраченных усилий. Заработки не соответствуют вашим представлениям о нормальных доходах. Купленные вещи не будут служить долго.

Стрелец

До поступления очередной прибыли придется экономить. Вы будете иметь минимальный выигрыш от участия в акционерной распродажи. Не рассчитывайте на подарки.

Козерог

Не участвуйте в имущественных спорах. Часть заработанного стоит сэкономить. Не покупайте авто.

Водолей

Не оформляйте важных финансовых бумаг. Отложите проведение банковских операций. Дорого обойдутся сбои в работе техники.

Рыбы

Выполните свои финансовые обязательства. Отдайте долги. Не берите взяток. Не оставляйте своего кошелька без присмотра.

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