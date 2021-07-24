Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета

Учитесь рисовать, танцевать, вязать, вышивать и готовить. На кухне вам не будет равных. Фото: pixabay.com

В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Учитесь рисовать, танцевать, вязать, вышивать и готовить. На кухне вам не будет равных, - говорит астролог. - Неделя будет интересной, хотя и начнется напряженно. Коллективные дела будут прибегать плохо, потому что каждый будет отстаивать собственные интересы. В семьях возможные конфликты между поколениями. Это время знакомства с будущими зятьями и невестками. Свадьбу планируйте на осень, а отпуск - на конец лета. Тогда удастся отдохнуть более продуктивно. Телевизор замените на интересную книгу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не вихваляйтеся успехами. Потихоньку делайте то, что наметили. Организм нуждается в морепродуктах. Налегайте на мидии и креветки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Обходите сайты знакомств. Вас могут попытаться обмануть. Налегайте на кабачки и баклажаны.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хорошее время для переезда. Не оставляйте без присмотра включенную бытовую технику. Следите за кошельком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Чаще обнимайте детей. Они будут заряжать позитивом. Закалка пойдет на пользу. Забудете о насморке и кашле.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хорошо заработать удастся на продаже картофеля и кукурузы. Участвуйте в благотворительных акциях. Вернутся прежние друзья.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Раздражать будут коллеги. Захочется покоя, поэтому некоторые вернется к дистанционной работы или отправится в отпуск. Хорошее время для вакцинации от коронавируса.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Приобретенные на этой неделе вещи будут радовать многие годы. Не стоит искать пару. Партнер будет жить за ваш счет. Искусственное оплодотворение и лечение бесплодия планируйте на пятницу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Верьте в себя. Есть шанс добиться высот в бизнесе, но если не будете брать кредитов и соглашаться на сотрудничество с малознакомыми людьми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Покупайте канцелярию детям и внукам. За месяц до школы это удастся сделать без очередей и переплат. Ежедневно ешьте арбуз или дыню.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время открытий и побед. В любимых заметите новые черты. Увлекайтесь теми, кого любите. Заработки не увеличатся, но научитесь экономить. Избегайте многолюдных супермаркетов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не давайте любимым поводов для разочарований. Докажите им свои чувства поступками. Новые отношения разочаруют. Будет беспокоить изжога. Возьмите за привычку пить низкокалорийные кефир или йогурт перед сном.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Часто будете заставлять себя делать то, чего не хочется. Контролируйте расходы. Не берите кредитов. Смотрите родственные альбомы. Это поможет определиться с выбором профессии.

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