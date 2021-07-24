Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета

 
Ексклюзивы
1/5
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Просмотров: 126
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
37 Просмотров: 972
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1368
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 3177
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 306
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9774
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 423
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
17
4
7
6
Завершились первые украинско-британские военные учения
Завершились первые украинско-британские военные учения
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 738
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1251
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 576
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1188
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 441
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
воскресенье, 25 июля 2021 20:00

Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета

  Комментировать
Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета
Учитесь рисовать, танцевать, вязать, вышивать и готовить. На кухне вам не будет равных. Фото: pixabay.com

В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Учитесь рисовать, танцевать, вязать, вышивать и готовить. На кухне вам не будет равных, - говорит астролог. - Неделя будет интересной, хотя и начнется напряженно. Коллективные дела будут прибегать плохо, потому что каждый будет отстаивать собственные интересы. В семьях возможные конфликты между поколениями. Это время знакомства с будущими зятьями и невестками. Свадьбу планируйте на осень, а отпуск - на конец лета. Тогда удастся отдохнуть более продуктивно. Телевизор замените на интересную книгу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не вихваляйтеся успехами. Потихоньку делайте то, что наметили. Организм нуждается в морепродуктах. Налегайте на мидии и креветки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Обходите сайты знакомств. Вас могут попытаться обмануть. Налегайте на кабачки и баклажаны.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хорошее время для переезда. Не оставляйте без присмотра включенную бытовую технику. Следите за кошельком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Чаще обнимайте детей. Они будут заряжать позитивом. Закалка пойдет на пользу. Забудете о насморке и кашле.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хорошо заработать удастся на продаже картофеля и кукурузы. Участвуйте в благотворительных акциях. Вернутся прежние друзья.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Раздражать будут коллеги. Захочется покоя, поэтому некоторые вернется к дистанционной работы или отправится в отпуск. Хорошее время для вакцинации от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог поделилась прогнозом на выходные

Весы (24 сентября - 23 октября)

Приобретенные на этой неделе вещи будут радовать многие годы. Не стоит искать пару. Партнер будет жить за ваш счет. Искусственное оплодотворение и лечение бесплодия планируйте на пятницу.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Верьте в себя. Есть шанс добиться высот в бизнесе, но если не будете брать кредитов и соглашаться на сотрудничество с малознакомыми людьми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Покупайте канцелярию детям и внукам. За месяц до школы это удастся сделать без очередей и переплат. Ежедневно ешьте арбуз или дыню.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время открытий и побед. В любимых заметите новые черты. Увлекайтесь теми, кого любите. Заработки не увеличатся, но научитесь экономить. Избегайте многолюдных супермаркетов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не давайте любимым поводов для разочарований. Докажите им свои чувства поступками. Новые отношения разочаруют. Будет беспокоить изжога. Возьмите за привычку пить низкокалорийные кефир или йогурт перед сном.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Часто будете заставлять себя делать то, чего не хочется. Контролируйте расходы. Не берите кредитов. Смотрите родственные альбомы. Это поможет определиться с выбором профессии.

Астролог удивила прогнозом на август.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые родился здоровый ребенок из пробирки

Посмотреть на ядерный взрыв пригласили гостей

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 18000
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля день ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 14499
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 12996
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 11502
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 8658
Общество
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
 Просмотров: 126
Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях
Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях Просмотров: 369
В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция Просмотров: 378
В Украине впервые состоится военный забег
В Украине впервые состоится военный забег Просмотров: 126
Куда чаще всего ездят украинцы: пограничники составили рейтинг
Куда чаще всего ездят украинцы: пограничники составили рейтинг Просмотров: 513
Больше всего комментируют
37
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
2
"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод
Голосов: 56799
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть