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четверг, 26 августа 2021 07:00

Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех

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Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Резко снижается работоспособность. Следите за рулем. Фото: pixabay.com

26 августа будут часто случаться ошибки по невнимательности и нервозность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это весьма напряженный день, - говорит астролог. - Он принесет немало переживаний. Не торопитесь и принимайте взвешенные решения. Богатство и успех вернутся в жизнь Близнецов и Весов. Будьте осторожны с ядовитыми и едкими веществами. Возможны ожоги химического происхождения. Резко снижается работоспособность. Следите за рулем. Ситуация на дорогах остается сложной".

Овен

Не афишируют свои намерения. Вашими идеями воспользуются конкуренты. Возможны серьезные финансовые потери. Сведите к минимуму денежные расчеты.

Телец

Прибыли будут поступать небольшими суммами. На все необходимое денег хватает. Не отказывайте окружающим в материальной поддержке.

Близнецы

Значительная сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Рак

Будет раздражать застой в финансовых делах. Сдвинуть ситуацию к лучшему не удастся. Остается только ждать. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Продолжается напряженный финансовый период. На премиальные рассчитывать не стоит. Потерянные вещи не вернутся к вам.

Дева

Дела будут продвигаться хорошо. Ожидается поступление денег. Проверяйте сопроводительную документацию при осуществлении торговых операций. Ошибки обойдутся дорого.

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Весы

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на выходные.

Скорпион

Не укладывайте важных деловых соглашений. Они не будут выгодными для вас. Брать кредит под залог нельзя. Вовремя погасить его будет трудно. Вы можете избавиться от своих вещей.

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Стрелец

Денег мало. Поступление доходов задерживается. Немного подождите. Не пора покупать роскошные авто и драгоценности. Подготовьте к проверке финансовую документацию.

Козерог

На покрытие всех необходимых расходов средств не хватает. Разделите расходы между членами семьи. Открытые в этот день предприятия будут убыточными.

Водолей

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Рыбы

Придется приложить немало усилий для поддержания необходимого прожиточного уровня. Нельзя лениться. Занимать деньги у знакомых не следует.

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Автор: Gazeta.ua
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